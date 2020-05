Se o disco sair do plano das (grandes) ideias, os seguidores da artista de atuais 72 anos poderão ouvir o primeiro álbum de Rita Lee desde Reza, lançado em 2012, há oito anos. Ao longo desse período, Rita se retirou da cena musical e foi viver isolada em sítio no interior de São Paulo.

Durante esse tempo sem gravar disco e sem fazer shows, as produções da artista se limitaram ao universo literário, com destaque para a escrita de Rita Lee – Uma autobiografia, livro que virou best-seller ao ser lançado em 2016 com narrativa espirituosa.

A novidade, como a artista contou à repórter do programa Fantástico, é que Rita Lee anda compondo bastante neste período de quarentena – o que germinou a ideia de fazer álbum autoral com músicas inéditas.

Se o disco for efetivamente gravado, uma das músicas do repertório deverá ser Vírus do Horror, punk rock sobre a Covid-19, cuja pandemia impediu a cantora de voltar aos palcos neste ano de 2020.

Sim, Rita faria breve retorno à cena como convidada de honra da estreia de show do filho Beto Lee, programada inicialmente para 18 de abril, na cidade de São Paulo (SP), mas adiada em função da quarentena. No show, Beto Lee seguiria roteiro centrado no cancioneiro de Rita Lee.