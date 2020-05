Magazine Flávia Alessandra admite ao marido, Otaviano Costa, que já ficou excitada gravando cena

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

A atriz fez essa e outras revelações “quentes” durante o quadro “Eu nunca” para o canal do marido no YouTube. Foto: Reprodução/YouTube A atriz fez essa e outras revelações “quentes” durante o quadro “Eu nunca” para o canal do marido no YouTube. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Em um bate-papo com o marido, Otaviano Costa, Flávia Alessandra admitiu que já ficou excitada gravando uma cena de novela. A atriz fez essa e outras revelações “quentes” durante o quadro “Eu nunca” para o canal do apresentador no YouTube.

“Se esse casamento resistir à quarentena e a esse Eu Nunca…”, disse a convidada, aos risos. De pronto, o anfitrião completou: “Ele vai estar preparado para um tsunami, se for o caso”.

O vídeo foi gravado na cozinha, ponto de reunião da família na quarentena. A cada resposta positiva para a pergunta da rodada, os participantes teriam que comer pimenta.

Na questão sobre ficar excitada em cena, Flávia ainda tentou driblar e quis saber se era como espectadora. Otaviano rebateu e explicou que o tópico se referia ao seu trabalho como atriz: “Até parece, inocente. É você gravando cena com alguém”.

A intérprete, então, protestou, provocando gargalhadas no marido: “O pessoal da produção não foi legal”. Seu argumento era que ela tinha participado de mais novelas do que o marido, mas Otaviano acabou admitindo que também já passou por essa situação.

“Não vai dar certo isso”, brincou a atriz. “A pimenta ou a nossa relação?”, respondeu o apresentador, com bom humor.

O dois também confirmaram, entre outras coisas, que já ficaram com mais de uma pessoa em uma noite. “Carnaval de Salvador”, explicou o apresentador. Compartilharam, ainda, uma história mais “família”: uma mentira que contaram para a filha, Giulia, na época com 8 ou 9 anos. Voltando do Festival de Cannes, na França, eles inventaram que haviam conhecido o ídolo da menina, o ator Robert Pattinson, de “Crepúsculo”, e Otaviano até falsificou o autógrafo do astro para impressionar a enteada.

