Elton John tem fortuna estimada em 2,5 bilhões de reais, mas teve que dispensar parceiros de longa data em função da pandemia. O cantor tomou um prejuízo de 60 milhões de libras, o equivalente a 395 milhões de reais, depois que o novo coronavírus o forçou a cancelar sua turnê de despedida, programada para este ano. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o cantor e seu marido, o diretor de cinema David Furnish, contavam com o dinheiro para se aposentarem.

O fim da turnê resultou na demissão de parceiros de longa data de Elton John, como o guitarrista Davey Johnstone e o baterista Nigel Olsson.

Vários funcionários domésticos da mansão do astro avaliada em 20 milhões de libras, na cidade americana de Atlanta, também foram dispensados. Elton John e David Furnish, no entanto, continuam mantendo o mesmo padrão de vida de antes da pandemia. Na semana passada, voaram de volta para a Inglaterra de Los Angeles em um jato particular. Segundo o jornal Sunday Times, acredita-se que John esteja avaliando se precisará fazer mais economias e, se sim, onde.

Até agora, 34 datas de sua turnê Farewell Yellow Brick Road nos EUA foram canceladas ou adiadas, e é cada vez mais provável todos os 48 shows programados para ocorrer entre setembro a dezembro também sejam

Inicialmente, os empregados foram informados de que receberiam 80% de seus salários com o esquema estabelecido pelo governo inglês, mas o cantor decidiu que iria pagar o próprio bolso.

“A turnê estava prevista para ganhar mais de 60 milhões de libra este ano. Essa receita literalmente desapareceu da noite para o dia ‘, disse uma fonte próxima ao artista veterano. ‘Ninguém esperava isso’.

Pandemia

Em março, Elton John adiou a segunda etapa de sua turnê de despedida, a “Farewell Yellow Brick Road”, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. O cantor anunciou o adiamento das datas como medida para conter o avanço do coronavírus.

Os próximos shows do cantor britânico deveriam ter começado no dia 26 de março e iriam até dia 2 de maio, se não fosse a pandemia.

“A saúde dos meus fãs é da maior importância para mim, por isso tomei a decisão de remarcar os meus próximos shows da #EltonFarewellTour. Vocês receberão novas informações dos eventos em breve e todos os bilhetes serão honrados nas datas reagendadas. Mantenham-se seguros e cuidem uns dos outros. Amo todos vocês”, escreveu o artista ao anunciar o adiamento das datas de suas apresentações.

Em janeiro de 2018, Elton John anunciou que iria parar de viajar pelo mundo para fazer shows para se dedicar a sua família.

Antes de ser cancelada, a turnê de despedida havia começado em setembro de 2018 e passou pela Europa e pela Oceania.

