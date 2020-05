Magazine Retratos de Jennifer Aniston, Brad Pitt e mais famosos serão leiloados em prol dos desfavorecidos pela crise do coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Retrato de Jennifer Aniston de 1995. Foto: Mark Seliger/Divulgação

Em tempos de quarentena, o negócio é vender obras online. Se o artista deseja ajudar o mundo contra o coronavírus, melhor ainda. Até 12 de junho, a casa de leilões Christie’s promove um leilão online beneficente com algumas das fotografias mais icônicas do americano Mark Seliger, especialista em retratos de grandes personalidades e famoso por trabalhos em revistas como Vanity Fair, Elle, Vogue e Rolling Stone.

Seliger navega do mundo da TV e da música ao mundo da política e já foi responsável por clicar nomes como Kurt Cobain, Mick Jagger e Willie Nelson. Ele é conhecido, também, por cuidar das fotos da after party da Vanity Fair após a cerimônia anual do Oscar.

Organizado também pela organização Red Carpet Advocacy (RAD), o leilão RADArt4AID contará com 25 retratos, feitos ao longo dos últimos 30 anos, incluindo imagens famosas de Jennifer Aniston, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Laura Dern, Nicole Kidman, Barack Obama, Johnny Cash e Oprah Winfrey.

Os lances serão feitos pela internet e haverá vídeos explicando a história por trás de cada retrato e comentários sobre os bastidores dos ensaios. As obras leiloadas ficam 24 horas no ar durante os dias de evento, no site da Christie’s e também em seu aplicativo. O leilão vai levantar dinheiro para a luta contra o coronavírus. A celebridade de cada retrato escolherá a instituição que receberá o valor da venda.

O leilão online da Christie’s mostra como o mercado de arte está se adaptando à realidade digital para vender obras e manter o contato com colecionadores. A pandemia acelerou ainda mais esse processo para galerias e museus fechados. Muitas obras já eram vendidas sem que o cliente tivesse a visto ao vivo, por exemplo.

