Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Bruna Marquezine foi vítima de um “fake” nesta quarta-feira (22). Usando uma foto e nome da atriz no Twitter, um perfil alfinetou o show online derrubado de Anitta na internet.

“Não teremos live, né, Anitta?”, disparou o internauta se passando pela ex de Neymar. Na semana do Paredão, a intérprete de “Onda Diferente” havia prometido fazer uma performance só com as antigas se Mari Gonzalez continuasse no “Big Brother Brasil 20”, da TV Globo, mas a ex-panicat deixou confinamento por embate contra Babu Santana e Manu Gavassi, surpreendida com show de Dua Lipa na festa do mesmo dia.

Acreditando ser Bruna e sem se dar conta que o perfil não era verificado, como o da artista, um seguidor ficou impressionado com a direta nas redes sociais. “Meu Deus, Bruna! Eu te amo”, declarou aos risos.

Ciente da confusão e burburinhos, a artista, que voltou a seguir Anitta no Instagram, logo se posicionou e explicou que tratava-se de um “fake” se passando por ela na internet. “Não sou eu não… é gente querendo aparecer. Segunda conta que eu vejo fazendo isso é me causando problema”, reclamou ela, que se uniu à cantora em campanha contra o coronavírus. Em pouco tempo, a pessoa mudou o nome e foto.

