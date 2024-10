Política Bruno Engler e Fuad Noman vão disputar o 2º turno em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) vão disputar o segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte. Com 99,64% das urnas apuradas, Engler estava com 34,39% do total de votos válidos, enquanto Fuad tinha 26,53%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas no sábado (5) já mostravam Engler e Fuad numericamente na frente. Ambos os candidatos cresceram em intenções de voto ao longo da campanha, segundo os dois levantamentos, que, até meados de setembro, apontavam Mauro Tramonte (Republicanos) na liderança.

Bruno Engler é deputado estadual de Minas Gerais. Ele foi eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022, com o maior número de votos entre todos os candidatos (637.412). Em 2020, concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte, mas não venceu a disputa. Nascido em Curitiba (PR), tem 27 anos e é coordenador do Movimento Direita Minas.

Fuad Noman é o atual prefeito de Belo Horizonte. Ele assumiu o cargo em março de 2022, quando Alexandre Kalil deixou a prefeitura para disputar o governo do estado. Mineiro de BH, ele tem 77 anos, é economista e já foi, entre outras funções, diretor do Banco do Brasil, secretário estadual da Fazenda e de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais e secretário municipal de Fazenda de Belo Horizonte. É casado e tem dois filhos.

Cármen Lúcia

A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou em Belo Horizonte, no Colégio Santo Agostinho. Após votar, a ministra dirigiu-se ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), onde participou de uma testagem de integridade, segurança e confiabilidade de uma urna eletrônica. Este teste foi realizado em sete urnas sorteadas em sete municípios, sendo três delas localizadas em Belo Horizonte. Com a conclusão da testagem, Carmen Lúcia embarcou para Brasília.

Crimes

A capital mineira lidera o ranking de municípios com o maior número de crimes eleitorais registrados até as 15h38 deste domingo, último horário de atualização dos dados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram 259 ocorrências, ou 28,5% do total. Em todo o País, foram registrados 911 crimes eleitorais até o momento. Os ilícitos mais registrados em Belo Horizonte foram propaganda eleitoral irregular (94) e boca de urna (94).

Em seguida no ranking vêm o Rio de Janeiro, com 37 ocorrências, a maior parte delas de boca de urna (23), e São Paulo, com 17 ao todo. Depois vêm Fortaleza (16), Belém (15) e São Luís (13).

