Notícias Paulinho Freire e Natália Bonavides disputarão 2º turno para prefeito em Natal

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Paulinho Freire e Natália Bonavides. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato Paulinho Freire (União Brasil) vai disputar o segundo turno da eleição para a prefeitura de Natal (RN) com Natália Bonavides (PT). O resultado nas urnas do primeiro turno das eleições municipais em Natal deixou de fora da disputa Carlos Eduardo (PSD), ex-prefeito de Natal por três mandatos.

Com 100% das seções totalizadas, Freire somou 44,08% dos votos válidos e a petista, 28,45%. Carlos Eduardo atingiu 23,95%. Rafael Motta (Avante) teve 3,23%; Nando Poeta (PSTU), 0,17%; e Hero (PRTB), 0,12%.

Paulo Freire é natural de Natal e tem presença na política local há mais de três décadas. O início da carreira foi em 1992, quando foi eleito para o primeiro de seis mandatos como vereador.

Dez anos depois, Paulinho Freire foi eleito pela primeira vez como deputado estadual. Em 2008 se elegeu como vice-prefeito, e passou a chefe do Executivo quatro anos depois, quando foi eleito prefeito de Natal. Em 2022, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados como deputado federal.

Natália Bonavides é natural de Natal, advogada de formação com ligações com a política desde a graduação em Direito, quando militou no movimento estudantil. Natália foi advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e fundou um projeto de assessoria jurídica a movimentos sociais, o Escritório Popular.

Em 2016, Natália foi eleita para o primeiro cargo público, vereadora de Natal. Dois anos depois foi eleita deputada federal, cargo para o qual foi reconduzida em 2022.

1º Turno

Durante a campanha no primeiro turno, o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), indicou apoio a Paulinho Freire. Dias era o vice-prefeito de Freire na eleição de 2016, e assumiu a prefeitura em 2018, quando o então prefeito se lançou candidato ao governo do Rio Grande do Norte.

A longa permanência de ambos no comando do Executivo municipal foi um dos alvos da campanha de Natália Bonavides. Apoiada pela governadora Fátima Bezerra (PT), ela atacou também o candidato Carlos Eduardo, destacando aumentos sucessivos nos preços da tarifa de ônibus durante as gestões do ex-prefeito.

O candidato do PSD, assim como a petista, concentrou seus ataques em Paulinho Freire. Carlos Eduardo trouxe em peças de sua campanha referências à época em que o então vice-prefeito e agora candidato do União Brasil assumiu a prefeitura de Natal após o afastamento da prefeita Micarla de Souza por suspeitas de fraudes em licitações da Saúde no município.

Paulinho Freire, por sua vez, destacou pronunciamentos anteriores da governadora potiguar nos quais Fátima Bezerra declarava que Carlos Eduardo seria seu candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. O ex-prefeito afirmou, em peças de propaganda política, que o candidato do PSD seria “um plano B do PT” para a cidade de Natal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/paulinho-freire-e-natalia-bonavides-disputarao-2o-turno-para-prefeito-em-natal/

Paulinho Freire e Natália Bonavides disputarão 2º turno para prefeito em Natal

2024-10-06