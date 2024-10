Política André Fernandes e Evandro Leitão disputam 2° turno em Fortaleza, no Ceará

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) foram os candidatos mais votados a prefeito em Fortaleza. (Foto: Reprodução)

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) vão disputar o segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, no Ceará. O resultado do 1° turno das eleições 2024 saiu no início da noite desse domingo (6). Os resultados mostram que André tem 40,20% e Evandro tem 34,33%. O total de urnas foi contabilizado às 19h50min.

É a primeira vez que André Fernandes concorre à prefeitura de Fortaleza. Antes, ele foi eleito deputado estadual, cargo que ficou entre 2019 e 2022. André Fernandes também foi deputado federal, entre 2023 e 2024, quando pediu licença do cargo para concorrer ao Executivo municipal de Fortaleza.

Nascido em Iguatu, no interior do Ceará, André Fernandes é graduado em ciência política, com pós-graduação em gestão pública.

Como vice, André Fernandes tem Alcyvania Pinheiro (PL), que já foi Secretária Executiva de Juventude e Esporte de Caucaia, Secretaria de Ação Social de Granjeiro e Coordenadora do Procon/Assembleia. Alcyvania é advogada, professora universitária, mestre em direito constitucional e pós-graduanda em psicanálise.

Evandro Leitão foi eleito deputado estadual em 2022 e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2023-2024.

Evandro Leitão é servidor público, auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Possui pós-graduação em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Como vice, Evandro tem Gabriella Aguiar, deputada estadual e médica geriatra. Ela fez Residência de Clínica Médica no Hospital Geral de Fortaleza e de Geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.

Primeiro a votar

André Fernandes foi o primeiro candidato à prefeitura de Fortaleza a votar nesse domingo (6). Ele chegou por volta das 8h à Assembleia Legislativa do Ceará, no Bairro Dionísio Torres. O candidato esteve acompanhado da esposa, Luana Fernandes.

“A expectativa é que hoje seja um dia vitorioso, que seja refletido nas urnas o sucesso da nossa campanha. Foi uma campanha totalmente diferente, ditamos a regra da campanha. Os demais candidatos nos copiaram durante a eleição, ideias de músicas, de bloco, movimentações políticas. Enfim, eles reconheceram que a nossa campanha foi diferente, foi uma campanha bonita, não tivemos nenhuma propaganda retira pela Justiça Eleitoral por atacar adversários. Todas as propagandas eleitorais, nenhuma, absolutamente nenhuma foi direcionada a ataques, todas foram para falar propostas e projetos para Fortaleza. Acredito que isso foi o que fez com o que os institutos de pesquisas eleitoral apontássemos em primeiro lugar neles todos”, afirmou.

Evandro Leitão votou no fim da manhã em uma faculdade, no Bairro Varjota. Evandro Leitão chegou com a esposa, Cristiane Sales, além do governador Elmano de Freitas, vice-governadora Jade Romero e do ministro da educação Camilo Santana.

“Achei positiva a campanha, extremamente propositiva sem ataques, sem agressões e sempre procurando passar para a população o que é que nós queremos para os próximos quatro anos. Portanto, eu classifico como extremamente positiva a nossa campanha”, destacou. As informações são do G1.

