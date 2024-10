Política Bruno Reis confirma favoritismo e é reeleito prefeito de Salvador

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Reis termina o primeiro mandato com 67% de avaliação positiva, segundo pesquisa da Quaest de setembro. Foto: Reprodução Reis termina o primeiro mandato com 67% de avaliação positiva, segundo pesquisa da Quaest de setembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), foi reeleito neste domingo (6) para seu segundo mandato, com 99,96% dos votos, com 78,68% das urnas apuradas. O mandatário já vinha aparecendo com ampla vantagem nas pesquisas de intenção de votos na capital baiana e confirmou o novo mandato ainda no 1º turno.

Aos 47 anos, Bruno Reis comandará a prefeitura da capital baiana por mais quatro anos, após conquistar mais de 793 mil votos. Kleber Rosa (PSOL) ficou na segunda colocação, com 11,08% dos votos. Geraldo Júnior (MDB), vice-governador da Bahia, ficou em terceiro com 10,42%. Eslane Paixão (UP) 0,41%, Giovani Damico (PCB), 0,11%, Victor Marinho (PSTU), 0,4% e Silvano Alves (PCO) 0,02% eram os demais candidatos na disputa.

Na véspera da eleição, a pesquisa Quaest mostrou Bruno Reis com 74% dos votos válidos, Geraldo Júnior, 15%, e Kleber Rosa, 10%. A margem de erro se manteve em 3 pontos percentuais. A contagem em votos válidos é a maneira como o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulga os resultados das eleições, sem contar os votos nulos e brancos.

Disputa

O PT se consolidou no poder no governo estadual da Bahia desde as eleições de 2006, mas o cenário é diferente quando a disputa é a prefeitura da capital. Em Salvador, a esquerda não tem tradição de triunfar. Nessas eleições, a aliança de Geraldo Júnior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parecia ser um grande trunfo para reverter o cenário recente. No entanto, a aposta não surtiu o efeito esperado.

Além de ser pouco conhecido pela população, o histórico de “vira casaca” do atual vice-governador pode ter pesado contra ele. Geraldo Júnior chegou a apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ser aliado de ACM Neto (União) no passado. Em uma dança das cadeiras políticas, porém, se aliou ao PT na Bahia para promover a eleição de Jerônimo Rodrigues (PT).

A vitória de Bruno Reis consolida a continuidade do mesmo grupo político no poder. Antes de ser eleito prefeito da capital baiana, ele foi vice-prefeito na gestão bem avaliada de ACM Neto, seu padrinho na política. Com a eleição, já são 16 anos da aliança Reis e Neto à frente da capital baiana.

Reis termina o primeiro mandato com 67% de avaliação positiva, segundo pesquisa da Quaest de setembro. Seu antecessor terminou a segunda gestão, em 2020, com 74% de aprovação, de acordo com pesquisa Ibope.

Quem é Bruno Reis

Formado em Direito, Bruno Reis tem 47 anos e uma relação com a política desde muito jovem. Seu vínculo com ACM Neto começou em 2000, quando Bruno atuou como assessor do então deputado federal, até 2010.

Depois, Bruno foi eleito deputado estadual e cumpriu o mandato de 2011 a 2015 pelo Partido Republicano Progressista (PRP). Ele chegou a ser reeleito para o cargo pelo PMDB, mas licenciou-se de 2015 a 2016 para assumir a posição de Secretário Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza na primeira gestão de Neto.

Na segunda gestão, Bruno foi convidado a assumir o posto de vice-prefeito. Ele conta que esperava ser alçado a prefeito em 2018, quando havia expectativa de que ACM Neto deixasse a posição para disputar o governo do estado, o que não ocorreu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bruno-reis-confirma-favoritismo-e-e-reeleito-prefeito-de-salvador/

Bruno Reis confirma favoritismo e é reeleito prefeito de Salvador

2024-10-06