Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

O candidato do MDB teve 85,08% dos votos (204.291 votos, ao todo). (Foto: Rogério Lameira/Prefeitura de Macapá)

Dr. Furlan (MDB) foi reeleito, nesse domingo (6), prefeito de Macapá (AP) para os próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas às 18h48min, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do MDB teve 85,08% dos votos (204.291 votos, ao todo). Desde o início da apuração ele se manteve como o primeiro colocado.

Em segundo lugar ficou Paulo Lemos (PSOL) com 9,8% (23.491 votos). Em seguida aparecem as candidatadas Aline Gurgel (Republicanos), com 3,70%; e Patricia Ferraz (PSDB), com 0,76%.

O TSE contabilizou que 243.804 eleitores (79,13%) compareceram às urnas. Destes, 1.572 (0,64%) votos foram em branco, e 4.191 (1,72%), nulo. A abstenção foi de 20,87% – o que representa que 64.313 eleitores não foram às seções eleitorais neste domingo.

Antônio Paulo de Oliveira Furlan tem 51 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de médico. Nasceu na Costa Rica, e se mudou com seus pais nos primeiros meses de vida pra Belém. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.262.464,77. O vice é Mario Neto, do Podemos, que tem 42 anos.

Em 2020, foi eleito prefeito da capital do Amapá com 55,67% dos votos válidos. Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos, iniciados em 2011.

Perfil

Furlan nasceu em San José, na Costa Rica, onde seus pais, que são brasileiros, estavam para estudar, mas se mudou logo nos primeiros meses de sua vida para Belém, no Pará, onde se formou em medicina na Universidade Federal do Pará. Ele se estabeleceu profissionalmente como médico no Amapá e disputa eleições lá desde 2010. Foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 2014, tendo sido reeleito. Em 2020 foi eleito prefeito pela primeira vez. Sua coligação neste ano contou com o apoio do PSD, PRD e PSB.

Veja os resultados em Macapá:

– Dr. Furlan (MDB): 204.291 votos (85,08 %);

– Paulo Lemos (PSOL): 23.491 votos (9,78 %);

– Aline Gurgel (Republicanos): 8.897 votos (3,71 %);

– Patricia Ferraz (PSDB): 1.835 votos (0,76 %);

– Gilvam Borges (Avante): 637 votos (0,27 %);

– Gianfranco (PSTU): 560 votos (0,23 %);

– Sharon Braga (Novo): 207 votos (0,09 %);

– Jairo Palheta (PCO): 199 votos (0,08 %).

As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

