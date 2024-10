Notícias João Pessoa terá 2º turno entre Cícero Lucena e Marcelo Queiroga

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Cícero Lucena e Marcelo Queiroga vão disputar o segundo turno em João Pessoa (Foto: Reprodução/Facebook)

A disputa pela Prefeitura de João Pessoa terá 2º turno entre Cícero Lucena (PP), 67 anos, e Marcelo Queiroga (PL), 58 anos. Atual prefeito, Lucena recebeu 49,16% dos votos válidos (atribuídos a um candidato, excluindo-se brancos e nulos), e Queiroga 21,77%.

Os eleitores voltam às urnas em 27 de outubro de 2024. Lucena, que saiu na frente de Queiroga, já foi prefeito de João Pessoa em outras duas oportunidades (1997 a 2005).

O atual prefeito se afasta da polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Queiroga é o oposto. Homem de confiança de Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde acenará para o lado mais bolsonarista, o que pode empurrar Lucena mais para a esquerda. A uma semana das eleições, a PF (Polícia Federal) prendeu a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, mulher do prefeito Cícero Lucena. Ela foi solta na 2ª feira (1º).

A Operação Território Livre foi deflagrada para investigar suspeitas de aliciamento violento de eleitores e da existência de atuação de uma organização criminosa relacionada ao pleito municipal. Em nota, Lucena disse que a prisão foi “política” e que as investigações provarão a inocência da mulher. Afirmou ainda sendo alvo de “um ataque covarde e brutal, ardilosamente arquitetado por seus adversários às vésperas da eleição”. Lauremília ficou detida na Penitenciária Júlia Maranhão, na capital paraibana.

Cícero Lucena

Nascido em São José de Piranhas (PB), tem 67 anos e é empresário da construção civil. É filiado ao PP e está no seu 3º mandato à frente da prefeitura da capital da Paraíba. Para o 4º mandato, teve o apoio do atual governador, João Azevêdo (PSB). Foi eleito também em 1996 e em 2000. Cícero Lucena iniciou sua carreira política em 1990, como vice-governador da Paraíba na gestão de Ronaldo Cunha Lima. Foi vice de 1991 a 1994 e se tornou governador da Paraíba em 1994. Foi também secretário de Estado, senador por 8 anos – finalizando mandato em 2015 – e ministro do governo Fernando Henrique Cardoso.

Marcelo Queiroga

Marcelo Queiroga, do PL, tem 58 anos. Médico cardiologista formado na Universidade Federal da Paraíba, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 a 2021. Ficou conhecido nacionalmente ao se tornar ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, em 2021, e liderar a pasta durante a pandemia de Covid-19. Ficou no cargo até o fim de 2022, com o fim do governo.

