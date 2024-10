Política David Almeida e Capitão Alberto vão disputar a prefeitura de Manaus no segundo turno

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

David Almeida (Avante) obteve 32,16% dos votos e Capitão Alberto (PL), 24,94%. (Foto: Divulgação)

Os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto (PL) vão disputar o segundo turno das eleições para a prefeitura de Manaus (AM). O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesse domingo (6).

Com 100% das urnas apuradas, David Almeida obteve 32,16% dos votos (354.596 votos), e Capitão Alberto Neto, 24,94% (275.063). Em terceiro lugar, ficou Amom Mandel (Cidadania), com 19,1% dos votos (210.643).

Com o resultado, os eleitores de Manaus devem retornar às urnas em três semanas, no dia 27 de outubro, para decidir entre a reeleição de David Almeida por mais quatro anos ou a nova gestão de Capitão Alberto Neto.

O atual prefeito da capital, David Almeida (Avante), apareceu na frente em todas as pesquisas Quaest, contratada pela Rede Amazônica. Na primeira pesquisa, ele apareceu com 37%, depois foi a 38%, e caiu na última pesquisa para 33%, sendo 36% nos votos válidos. Nas urnas, ele apareceu com 32% dos votos válidos.

Já o Capitão Alberto Neto (PL) foi crescendo ao longo dos levantamentos feitos pela Quaest. Na primeira pesquisa, ele tinha 12%; na segunda apareceu com 13%; já no sábado (5), na última pesquisa antes do primeiro turno, ele desbancou Roberto Cidade (União Brasil) e assumiu a vice-liderança com 19%, sendo 21% nos válidos. Nas urnas, o candidato do PL teve 25% dos votos válidos.

Durante a campanha, David Almeida ressaltou o legado do seu mandato, enquanto Capitão Alberto Neto aproveitou a oportunidade para focar na segurança pública, que é a principal preocupação dos manauaras segundo as pesquisas Quaest, contratadas pela Rede Amazônica.

O prefeito também não participou de nenhum debate eleitoral no 1º turno. No último encontro entre os candidatos realizados pela Rede Amazônica no dia 3 de outubro, Almeida disse que não participaria do programa afirmando que os debates deixaram de ser propositivos se tornando “palco para cortes e lacrações na internet, incluindo fake news por parte de alguns candidatos”.

O governador Wilson Lima (União Brasil) não conseguiu eleger seu candidato. Ele era o principal cabo eleitoral de Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do estado e que disputava pela primeira vez um cargo majoritário. No entanto, o eleitorado manauara manteve a tradição de não eleger um candidato apoiado pelo governador do estado para dirigir a cidade.

Agora, a missão de David Almeida e Capitão Alberto Neto é convencer os candidatos derrotados a apoiá-los nesse segundo turno, que começa a partir de agora. As informações são do portal de notícias G1.

