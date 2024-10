Política João Campos é reeleito prefeito do Recife, em Pernambuco, com votação recorde

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

João Campos é o terceiro prefeito reeleito na história do Recife e contabilizou mais de 78% dos votos. (Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), foi reeleito em primeiro turno neste domingo (6). Ele é o terceiro prefeito da história da cidade a ser reeleito. João Campos bateu um recorde na cidade: é a primeira vez que um prefeito eleito recebe mais de 600 mil votos. Ele chegou a 725.721 votos.

João Campos é o terceiro prefeito reeleito na história do Recife e contabilizou mais de 78% dos votos. O primeiro foi João Paulo (PT), em 2004. Em 2016, Geraldo Julio (PSB) também conseguiu a reeleição. Apenas Roberto Magalhães (à época, no PFL), tentou e não conseguiu ser reeleito, em 2000.

Na chapa de João Campos, o Recife elegeu também Victor Marques (PCdoB) como vice-prefeito. Chefe de gabinete do prefeito no primeiro mandato, Victor é estreante nas urnas e amigo pessoal de Campos.

Sua filiação a um partido político foi feita perto do fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral após uma longa disputa, nos bastidores, pelo posto. O PT, partido aliado de João Campos, pleiteou a vaga.

A reeleição de João Campos amplia a hegemonia do PSB no Recife e atinge um ineditismo: quatro mandatos eleitos de maneira consecutiva na cidade. Antes de Campos, Geraldo Julio (PSB) foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Antes disso, o melhor desempenho era do PT, que tinha vencido três eleições seguidas com João Paulo (2000 e 2004) e João da Costa (2008).

Contabilizando a eleição de Jarbas Vasconcelos para a prefeitura em 1985 pelo PSB, o partido tem o maior número de vitórias na capital pernambucana após a redemocratização: cinco vezes. Antes do período da ditadura militar (1964-1985), o PSB também venceu as eleições municipais do Recife com Pelópidas da Silveira, duas vezes, em 1955 e 1963.

Perfil

Prefeito do Recife desde janeiro de 2021, João Campos tem 30 anos e é engenheiro civil. É filho do ex-governador Eduardo Campos e neto do também ex-governador Miguel Arraes, ambos já falecidos. Entrou na política como chefe de gabinete do ex-governador Paulo Câmara (sem partido), em 2016.

Em 2018, se elegeu deputado federal com votação recorde de mais de 460 mil votos. Deixou o mandato após dois anos para assumir a prefeitura. Quando assumiu, aos 27 anos, se tornou o mais jovem prefeito de uma capital brasileira.

A Frente Popular do Recife, da qual João Campos foi candidato à reeleição, é liderada pelo PSB e tem o apoio da federação composta pelo PT, PCdoB e PV e dos partidos União Brasil, Republicanos, MDB, Solidariedade, Avante, Democracia Cristã, Agir e PMB.

Campanha

A eleição de 2024 entra para a história como a menos acirrada do Recife após a redemocratização. O favoritismo do prefeito João Campos marcou a campanha e foi sentido ainda nas primeiras pesquisas. O candidato ficou acima dos 70% das intenções de voto em todos os levantamentos do Datafolha e do Quaest divulgados pela TV Globo a partir de julho.

Com o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto, o cenário não foi alterado e o prefeito manteve a dianteira nas pesquisas que não indicaram, em nenhum momento, possibilidade de um 2º turno.

A propaganda eleitoral no rádio e TV, a partir de 30 de agosto, subiu o tom das críticas à gestão municipal por parte dos candidatos da oposição. O primeiro embate da campanha girou em torno da discussão sobre o déficit habitacional, levantada por Daniel Coelho. A Frente Popular de Pernambuco, coligação de Campos, entrou com ações na Justiça Eleitoral.

A maior polêmica, contudo, foi em torno da gestão das creches conveniadas pela prefeitura do Recife. Gilson Machado denunciou o que chamou de “máfia das creches”. Após ações judiciais do PSB, o candidato teve o guia eleitoral suspenso em, pelo menos, quatro oportunidades, chegando a perder 293 inserções e 38 minutos no guia eleitoral para João Campos, que conquistou direitos de resposta. As informações são do G1.

