Política Em Rondônia, Mariana Carvalho e Léo vão disputar o segundo turno para a prefeitura de Porto Velho

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mariana teve 44,53% dos votos válidos (111.329 votos), e Léo Moraes, 25,65% (64.125). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mariana Carvalho, do União Brasil, e Léo, do Podemos, vão decidir o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de Porto Velho (RO). A informação foi confirmada nesse domingo (6) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Mariana teve 44,53% dos votos válidos (111.329 votos), e Léo Moraes, 25,65% (64.125).

Também concorreram ao pleito os candidatos Dr. Benedito Alves (Solidariedade), Célio Lopes (PDT), Juíza Euma Tourinho (MDB), Ricardo Frota (Novo) e Samuel Costa (Rede).

Perfis

– Quem é Mariana Carvalho (União)? Mariana Carvalho, médica e bacharel em Direito, foi deputada federal por Rondônia por dois mandatos consecutivos. Natural de São Paulo, iniciou sua trajetória política ainda jovem, aos 16 anos, no PSDB. Seu pai, Aparício Carvalho, foi vereador e vice-governador de Rondônia.

Mariana foi eleita vereadora de Porto Velho em 2008 e candidata à prefeitura da capital em 2012, ficando em terceiro lugar com 41.673 votos. Dois anos depois, ela foi eleita deputada federal com mais de 60 mil votos. Em 2018, foi reeleita para a Câmara dos Deputados com 38.776 votos.

– Quem é Léo (Podemos)? Léo tem 40 anos, é casado, é formado em Direito e se declara ao TSE a ocupação de pecuarista. Conquistou seu primeiro mandato em 2012 como vereador de Porto Velho e em 2014, elegeu-se Deputado Estadual com a maior expressão de votos de Porto Velho.

Nas eleições de 2016, Léo Moraes concorreu à prefeitura de Porto Velho e foi para o segundo turno com quase 60 mil votos, mas não venceu. Em 2018, Léo Moraes é eleito Deputado Federal com mais de 69 mil votos.

Câmara Municipal

Os eleitores de Porto Velho também definiram na votação desse domingo a composição da Câmara Municipal no mandato 2025 a 2028, com a definição dos nomes que ocuparão as 23 cadeiras de vereador da capital rondoniense.

Nas eleições deste ano, Porto Velho passou a ter mais duas cadeiras na Câmara Municipal. A nova quantidade foi estabelecida durante sessão ordinária realizada em dezembro de 2022.

Entre os nomes que conseguiram renovar seus mandatos estão Ellis Regina Sindeprof (União), Everaldo Fogaça (PSD), Dr. Junior Queiroz (Republicanos), Dr. Gilber (PL), Dr. Macário (União), Edimilson Dourado (União) e Wanoel Martins (PSD). Outros 16 são rostos novos.

Confira a lista dos vereadores eleitos em 2024 em Porto Velho:

– Márcio Pacele (Republicanos): 4.692 votos;

– Ellis Regina Sindeprof (União): 4.034 votos;

– Dr. Junior Queiroz (Republicanos): 3.954 votos;

– Dr. Gilber (PL): 3.667 votos;

– Fernando Silva (Republicanos): 3.634 votos;

– Dr. Macário (União): 3.511 votos;

– Thiago Tezarri (PSDB): 3.493 votos;

– Sofia Andrade (PL): 3.359 votos;

– Gedeão do Edvilson Negreiros: 3.325 votos;

– Adalto Bandeirantes (Republicanos): 3.303 votos;

– Edimilson Dourado (União): 3.051 votos;

– Pastor Evanildo (PRTB): 2.963 votos;

– Nilton Souza (PSDB): 2.955 votos;

– Wanoel Martins (PSD): 2.925 votos;

– Marcos Combate (Agir): 2.829 votos;

– Zé Paroca (Avante): 2.825 votos;

– Everaldo Fogaça (PSD): 2.811 votos;

– Dr. Santana (PRD): 2.765 votos;

– Pastor Bruno Luciano (PL): 2.523 votos;

– Adriano Gomes (PRTB): 2.447 votos;

– Dr. Breno Mendes Fiscal do Povo (Avante): 2.276 votos;

– Jeovane Ibiza (Agir): 2.235 votos;

– Pedro Geovar (PP): 2.009 votos.

As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-rondonia-mariana-carvalho-e-leo-vao-disputar-o-segundo-turno-para-a-prefeitura-de-porto-velho/

Em Rondônia, Mariana Carvalho e Léo vão disputar o segundo turno para a prefeitura de Porto Velho

2024-10-06