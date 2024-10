Política Pelotas: Marroni e Marciano Perondi disputarão a prefeitura no segundo turno

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) foram os mais bem votados nesse domingo (6) no município gaúcho. (Foto: Reprodução)

Os candidatos à prefeitura de Pelotas (no Sul do Estado) Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) foram os mais bem votados nesse domingo (6) e disputarão o segundo turno das eleições de 2024, marcado para o próximo dia 27, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Marroni teve 39,60% dos votos (68.443 votos), contra 31,67% (54.736 votos) de Marciano Perondi. Já o terceiro colocado na disputa foi Fernando Estima (PSDB), que somou 20,9% dos votos (36.122 votos), seguido de Irajá Rodrigues (MDB), com 3,93% (6.785 votos), Reginaldo Bacci Acunha (PDT), com 3,77 % (6.514), e João Roberto Bourscheid (PCO), com 0,14% (245 votos).

Pelotas é a quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, com 336.131 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O primeiro turno das eleições 2024 ocorreu nesse domingo, com o comparecimento de eleitores às urnas em todo o RS e no Brasil. Com início às 8h e término às 17h, a votação ocorreu de maneira tranquila na maior parte do Estado, segundo o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul). Na capital gaúcha, foram poucas as ocorrências de crimes eleitorais, conforme apuração da Brigada Militar.

Ao término da apuração, 492 municípios tiveram seus prefeitos definidos. Nas cinco maiores cidades do Estado (Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria), haverá necessidade da realização de segundo turno. Os cargos de vereadores são definidos na totalidade dos municípios do Estado já neste primeiro turno.

2024-10-06