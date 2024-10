Política Eduardo Braide é reeleito prefeito de São Luís, no Maranhão

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eduardo Braide, do PSD, de 48 anos, foi reeleito prefeito de São Luís nesse domingo (6), no primeiro turno, para um mandato de mais quatro anos. Ele fez 576.149 (77.15%) dos votos válidos. A vice-prefeita reeleita na chapa é Professora Esmênia (PSD). Esta é a segunda vez que Braide é eleito para um cargo público no executivo. Ao todo, a disputa para à Prefeitura de São Luís contou com sete candidatos e uma candidata.

Propostas de Braide

Com 11 páginas, o plano de governo de Eduardo Braide conta com propostas nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, transporte público e mobilidade urbana. O prefeito reeleito dividiu as propostas em três eixos: Cidade Mais Humana, Cidade Mais Inteligente; e Cidade Mais Sustentável.

Entre algumas propostas de Braide, estão a construção da Maternidade Municipal em parceria com o Governo Federal e de novas Unidades Básicas de Saúde. Confira, abaixo, outras propostas do prefeito:

– Criar um Núcleo Especializado em Diagnóstico Precoce e Tratamento para crianças neurodiversas no Hospital da Criança, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar;

– Implantar a Telemedicina e um Aplicativo para facilitar a marcação de Consultas e Exames;

– Ampliar o Espaço da Mulher ofertando acesso a um conjunto integrado de ações e organismos visando seu empoderamento econômico, político e social através da inserção sócio produtiva, elevação da autoestima e exercício da cidadania;

– Construir mais Ciclovias e Ciclofaixas interligadas a outros modais de transportes, além de renovar e ampliar a frota de ônibus do transporte público;

– Implantar Sistema de Câmeras Inteligentes em pontos estratégicos da cidade;

– Criar o Museu Nacional do Azulejo – para preservar e promover a arte e história do azulejo e fortalecer o turismo cultural.

Quem é

Eduardo Braide tem 48 anos, é natural de São Luís, e tem formação como advogado. Atualmente, está no primeiro mandato como prefeito de São Luís e foi reeleito para um segundo mandato.

Anteriormente, Braide foi diretor-presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís, além de deputado estadual de 2010 a 2014 e de 2015 a 2018. Também foi deputado federal por dois anos, até assumir a prefeitura.

Neste ano, a vice na chapa foi a atual vice-prefeita de São Luís, a professora Esmênia Miranda (PSD). Apoiaram a candidatura à reeleição de Braide os partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Republicanos. As informações são do G1.

