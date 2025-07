Política Trump deu “presente” a Lula com tarifaço, diz o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Ex-ministro afirma que carta com taxação de 50% sobre o Brasil é "chantagem" e "prejudica os interesses da direita". (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega afirmou que a decisão do chefe de Estado norte-americano, Donald Trump (Partido Republicano), de taxar em 50% os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos beneficia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) politicamente, com ganhos ao petista na popularidade. A negociação para reverter a medida é “quase impossível”, na avaliação do economista.

“Na verdade, Trump deu um presente para Lula. Até porque já está comprovado, desde a posse de Trump no 2º mandato e do ‘Dia da Libertação’, em que ele anunciou as tarifas recíprocas, que candidatos que se opuseram às ações de Trump, ganharam as eleições. Na Austrália, no Canadá”, afirmou Maílson em entrevista ao Poder360 na última sexta-feira (11).

Maílson esteve à frente do Ministério da Fazenda de 1988 a 1990, durante o governo de José Sarney. O especialista disse que Lula precisa ter “calma” e “serenidade” para lidar com o imbróglio envolvendo o presidente dos EUA.

“O presidente Lula deveria se afastar de bater boca com Trump pelos microfones. É só lembrar que ele chamou Trump de ‘irresponsável’ em uma entrevista lá na reunião do Brics”, declarou.

Para o ex-ministro, a nova tarifa tem caráter eminentemente político. “Isso é indiscutível. Aliás, esse ponto torna muito difícil a negociação do Brasil com o governo americano. Porque você não tem o que negociar. O Brasil não pode negociar a sua soberania. Não pode negociar a independência dos poderes nem a democracia nacional, enquanto os outros países vão negociar comércio”, disse.

O economista avalia a carta em que Trump anunciou a nova taxação sobre o Brasil como uma “chantagem”. O líder norte-americano justificou o aumento da tarifa pelo tratamento que o governo brasileiro deu ao ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL), a quem disse respeitar “profundamente”.

“No caso do Brasil, é uma aberração completa, porque a imposição da tarifa de 50% não obedece ao mínimo das regras e das praxes desse processo, que é o interesse comercial. O interesse de Trump é obrigar o país a suspender ou renunciar ao processo que examina a tentativa de golpe de Bolsonaro e a turma dele em 2022. Isso seria um atentado à soberania nacional, sem dúvida alguma, porque a carta dele é endereçada ao presidente Lula e diz que o processo deve parar imediatamente”, declarou Maílson.

O ex-ministro argumentou que o sistema de governo brasileiro se inspira no próprio modelo norte-americano ao prezar pela separação dos Poderes, bem como pela harmonia entre eles. “Lula não tem o poder, como a gente sabe, de determinar que o Supremo Tribunal Federal arquive o processo contra Bolsonaro e a turma dele”, disse.

Maílson afirmou que o discurso de Trump “prejudica os interesses da direita”, pois, na sua visão, não há como culpar Lula pela elevação tarifária. O ex-ministro responsabiliza Bolsonaro. Um dos filhos do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos EUA.

“Há várias indicações de que foi uma coisa arquitetada pelo clã de Bolsonaro, mandou o filho [aos EUA] para isso”, declarou. (Com informações do Portal360)

