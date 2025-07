Brasil “Ditadura”: Carlos Bolsonaro volta a criticar a Polícia Federal por negar a ele o porte de arma

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

No meio de 2024, Carlos chegou a levar o pedido à Justiça. (Foto: Caio Cesar/CMRJ)

Vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) exibiu nas redes sociais os diplomas dos nove cursos de tiro que fez no Brasil e no exterior para reforçar sua indignação com a negativa da Polícia Federal (PF) em autorizar a ele o porte de arma de fogo. Há cerca de dois anos, o parlamentar perdeu a permissão por não comprovar, segundo a corporação, situação de risco ou outra necessidade compatível.

“O único intuito desarmar um homem, principalmente aquele que busca se aperfeiçoar sempre, é exclusivamente impor uma ditadura e defender seus comparsas”, escreveu no X (antigo Twitter). No vídeo que acompanha o texto, ele mostra os diplomas e lamenta. “Infelizmente não exerço isso. A Polícia Federal retirou meu porte de arma”.

Em julho de 2023, a PF indeferiu o pedido de renovação do porte de arma. Na época, Carlos teria uma pistola Glock 9mm e disse no pedido que precisava do porte por ser supostamente ameaçado e por ser supostamente ameaçado e por ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os argumentos não demoveram a PF do Rio de Janeiro, que negou o pedido do vereador.

No meio de 2024, Carlos chegou a levar o pedido à Justiça. Ele ingressou com uma ação na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro pedindo que a decisão da PF fosse reformada e o porte, por consequência, concedido. O juiz responsável pelo processo, Vigdor Teitel, não atendeu o pleito do vereador.

Além de controlar o porte de arma de cidadãos comuns, a Polícia Federal também cuidará agora do registro e da fiscalização dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs).

Santa Catarina

O que para alguns tratava-se de um “balão de ensaio” de Jair Bolsonaro começa a ganhar realidade. O filho 02 do ex-presidente da República deu o primeiro sinal claro de que vai disputar a eleição do Senador por Santa Catarina em 2026. Na quinta-feira (3), em um vídeo divulgado nas redes sociais, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro (RJ), expôs um mapa de SC dentro do gabinete dele. A gravação é despretensiosa, e trata dos títulos de Carlos sobre cursos de tiro estampados na parede da sala. Mas, abaixo dos quadros, está o mapa catarinense.

Não haveria motivo algum para a imagem estar ali, dentro do gabinete de um vereador do Rio, a não ser o fato já estabelecido de que o pai dele, Jair, anunciou o próprio filho como candidato ao Senador por SC em 2026. A gravação estabelece, portanto, que o projeto é real. Uma das vagas do PL no ano que vem será de Carlos, que precisa estar com o domicílio transferido no Estado até seis meses antes da eleição.

Apesar da grande resistência pública, e até interna no partido comandado pelo governador Jorginho Mello em SC, os planos parecem avançar. Durante o vídeo, Carlos cita São José e Antônio Carlos, ambos municípios catarinenses, ao lembrar de um dos diplomas de curso de tiro.

As imagens, para além de um conteúdo de posicionamento do vereador sobre um tema que agrada o seu eleitorado, revelam que não é ensaio de ninguém. Carlos, efetivamente, estão desembarcando em terras catarinenses.

