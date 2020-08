Bruno Gagliasso contou sobre a nova rotina, como pai pela terceira vez, e de um recém-nascido, algo inédito na relação do ator com Giovanna Ewbank. Entre outras coisas, confessou que começou a conversar com Zyan com uma “voz de bebê” que nunca pensou que fosse fazer.

“Eu me peguei falando igual a um louco com o Zyan. Coisa que eu não fiz com o Bless e a Titi. Parei para pensar: ‘Por que estou falando assim?’. Será que é porque eu acho que fica mais fácil para ele entender? (risos)”, se perguntou, durante uma live da Unesco com a Fundação Souto Vidigal. A atriz Dira Paes também estava no papo.

Gagliasso ainda se divertiu com a própria novidade. “Por que estou fazendo esse papel ridículo de falar que nem criança?”. Uma das apresentadoras da live explicou que se trata de uma linguagem que os pais acabam desenvolvendo para se comunicar com os filhos.

De acordo com ele, Títi, de 7 anos, e Bless de 5, estão curtindo o novo irmãozinho e fazem parte das tarefas do dia a dia que envolvem cuidar do pequeno. “É muito importante essa interação deles. A gente procurou trazer muito eles para evitar ciúmes, que eles mesmo se afastassem. Demos responsabilidades de irmãos mais velhos para eles”, contou.

O ator seguiu, afirmando que não só a gravidez foi uma surpresa, mas as circunstâncias dela também. “A gente não esperava a Giovanna ter engravidado. Foi um susto, mas um susto bom. Além de ser novo, por ser um filho que veio da barriga, é muito novo porque a gente está em uma pandemia. O cuidado tem que ser maior”, finalizou.