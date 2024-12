Porto Alegre Bruno Vanuzzi será o novo diretor-geral do Dmae em 2025 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Bruno Vanuzzi é bacharel em Direito graduado pela UFRGS e procurador estadual de carreira Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Antes de embarcar para Brasília, na manhã desta terça-feira (03), o prefeito Sebastião Melo, juntamente com a vice-prefeita eleita Betina Worm, anunciou a definição do procurador estadual Bruno Vanuzzi como novo diretor-geral do Dmae (Departamento de Água e Esgotos) para a nova gestão. Durante a transição, é o segundo integrante confirmado para o secretariado que também terá o atual prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, como titular da Educação.

“O Bruno tem experiência consistente de gestão na área pública e na iniciativa privada. Será liderança importante à frente das transformações indispensáveis em curso. Agradeço profundamente a colaboração do diretor Maurício Loss, que muito se dedicou diante dos desafios históricos da cidade e permanecerá contribuindo na próxima gestão. Temos muito trabalho pela frente e não vamos descansar na tarefa de entregar melhores serviços à população”, afirmou Melo.

Vanuzzi é bacharel em Direito graduado pela UFRGS e procurador estadual de carreira. Recentemente, atuava como diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Região Sul da Multiplan. Na esfera pública, foi secretário municipal de Parcerias Estratégicas e secretário Extraordinário de Parcerias no Governo do Estado.

“Assumo a missão com muita honra e ciente da responsabilidade de liderar um projeto essencial para a vida da cidade. Temos desafios de curto, médio e longo prazos, desde a recuperação imediata de resposta e resiliência, além da infraestrutura de drenagem de áreas sensíveis e do abastecimento nas comunidades. E tudo passa pelo fortalecimeento e pela qualificação do Dmae”, manifestou Vanuzzi, que assume o departamento a partir de janeiro.

2024-12-03