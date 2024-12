Porto Alegre Avançam as obras de revitalização da Orla de Ipanema, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

O projeto abrange dois quilômetros de extensão e visa fortalecer a resistência da área contra enchentes Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA (Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA) Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA

As obras de revitalização da Orla de Ipanema, em Porto Alegre, iniciadas em 10 de outubro, já alcançaram 18% de execução. O projeto abrange dois quilômetros de extensão e visa fortalecer a resistência da área contra enchentes, além de melhorar a acessibilidade e infraestrutura. A conclusão está prevista para daqui a oito meses.

“A nova orla de Ipanema foi pensada para ser mais resiliente e mais resistente a possíveis enchentes. Ela não faz parte do sistema de proteção contra cheias da cidade, que está em fase de estudos para ampliação e qualificação. A revitalização foi estruturada para resistir mais a eventos climáticos extremos”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

Atualmente, os trabalhos concentram-se na remoção do antigo piso de basalto, com as peças sendo preservadas para reutilização em outros pontos da cidade. Também em andamento escavações próximas à rua Déa Coufal e a instalação das ferragens que estão sustentando o novo piso de concreto.

Como parte do projeto, um muro de 45 centímetros será construído ao longo da orla, funcionando como banco para contemplação e quebra-ondas em dias de Guaíba agitado. Além disso, pedras serão colocadas junto ao muro para fortalecer a estrutura do calçadão

Áreas verdes

Novas áreas verdes serão criadas ao longo da orla para reter a água da chuva e diminuir as temperaturas. Já na faixa de areia, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar existente para auxiliar no impacto das ondas.

Na área antes da avenida Guaíba, o recanto de lazer e práticas esportivas será revitalizado, com a manutenção da academia ao ar livre, playground e chuveiros. O calçadão será alargado para oferecer maior acessibilidade e espaço para circulação de pessoas.

O canteiro central da avenida será recuperado, com a colocação de bancos e reforma do mobiliário já existente. Na área de lazer próximo aos arcos do calçadão, serão reformadas as churrasqueiras e mesas, o muro será refeito e o banheiro será trocado por uma estrutura mais alta para evitar de ser atingida pelas águas.

As intervenções têm orçamento de R$ 10 milhões, recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a empresa Multiplan pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias. As obras são fiscalizadas por técnicos da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre).

