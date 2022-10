Mundo Buenos Aires reabriu suas portas por completo para o turismo internacional

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Novas atrações dão clima mais hospitaleiro a Buenos Aires. (Foto: Divulgação/Turismo de Buenos Aires)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois do fechamento das fronteiras por mais de um ano e meio em razão da pandemia de coronavírus (e de ser bastante restrito nas primeiras fases da reabertura), o país liberou, agora em agosto, a entrada de turistas estrangeiros sem quaisquer restrições ou pré-requisitos. E está doido pelo retorno dos brasileiros aos seus principais destinos.

Com o câmbio blue (o câmbio paralelo, feito nas chamadas “cuevas” e casas de transferência internacional de dinheiro e que vale quase o dobro do câmbio oficial) bastante favorável para nós agora, Buenos Aires está movimentando a cidade continuamente neste 2022 para torná-la cada vez mais atraente para o nosso regresso. De quem visita pela primeira vez aos que já sabem de cor as ruas de Palermo ou Recoleta, dos turistas mais econômicos aos mais abastados, Buenos Aires está novamente pronta para receber todos de braços bem abertos.

Para se ter uma ideia, o câmbio blue está praticamente legalizado no país, com grandes “cuevas”, como a Cambio Baires, e também as grandes casas de transferência internacional como a Western Union fazendo esse câmbio abertamente. Hoje, no câmbio oficial R$ 1 compra 26 pesos, enquanto no câmbio blue esse mesmo R$ 1 real compra de 45 a 55 pesos. Dependendo do câmbio feito pelo turista, a Argentina é uma viagem completamente diferente do ponto de vista financeiro. Nesta edição, no entanto, adotamos a cotação oficial nas conversões de valores citados ao longo da reportagem.

A oferta de voos ligando os dois países aumentou (incluindo opções com as low cost Flybondi e Jetsmart a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis). Também há muita novidade para visitar na capital argentina: há novos tours, novas atrações, novos restaurantes e cafés. Com isso, aquele clima gostoso de cidade hospitaleira está de volta – não à toa, Buenos Aires já foi chamada de Paris da América do Sul, mas carrega em suas tradições o orgulho de ser latino-americana. •

Com uma série de atrações recém-inauguradas e câmbio favorável, pode ser uma boa voltar a Buenos Aires – ou fazer a primeira visita à cidade.

A administração de Buenos Aires quer transformar a cidade em um destino gastronômico reconhecido internacionalmente, com destaque para os mercados da cidade. O tradicional Mercado de San Telmo, por exemplo, ganhou quiosques mais moderninhos, com opções de docinhos a cortes premium de carnes. O antigo Mercado de Belgrano foi todo reformado após anos abandonado, ganhou área externa e reúne 45 estabelecimentos, com direito a eventuais aulas de culinária abertas ao público.

Já Puerto Madero, a região portuária recuperada e transformada em atração turística à beira do Rio de la Plata, ganhou uma nova opção de passeio para quem quer ver Buenos Aires sob outra ótica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo