Mundo Idosa perde 160 mil reais para golpista que dizia ser astronauta russo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No perfil do golpista, é possível encontrar várias fotos do espaço. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação No perfil do golpista, é possível encontrar várias fotos do espaço. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma japonesa de 65 anos resolveu procurar a polícia após um suposto astronauta russo entrar em contato com ela pedindo dinheiro. Antes de suspeitar da fraude, a senhora chegou a pagar 4,4 milhões de ienes (cerca de R$ 160 mil) ao golpista, que dizia estar apaixonado por ela e afirmava precisar de auxílio financeiro para voltar à Terra.

Os golpes envolvendo pessoas da terceira idade, vão desde assuntos como aposentadoria, cartões de crédito bloqueados, e até de pessoas mal intencionadas que têm acesso direto a eles e os idosos são um dos alvos mais fáceis dos criminosos.

De acordo com o jornal “Yomiuri Shimbun”, a senhora conheceu o “astronauta” em junho pelo Instagram. No perfil do golpista, é possível encontrar várias fotos do espaço. Na troca de mensagens, a pessoa afirmou trabalhar na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas têm acesso limitado ao serviço de celular.

No LINE, um aplicativo de mensagens japonês, o golpista disse repetidamente que amava a vítima e chegou até a propor casamento. “Quero começar minha vida no Japão”, afirmou, em uma das mensagens, segundo a emissora de TV Asahi. “Dizer isso mil vezes não será suficiente, mas continuarei dizendo. Eu te amo.”

Para que os dois pudessem se casar, entretanto, o tal “astronauta” precisaria voltar para Terra – e foi aí que os pedidos de dinheiro começaram. Acreditando que era necessário custear a viagem de volta do suposto noivo, a mulher pagou os cerca de 4,4 milhões de ienes em cinco parcelas, de 19 de agosto a 5 de setembro.

Quando os pedidos de dinheiro continuaram, no entanto, a senhora começou a suspeitar e resolveu entrar em contato com a polícia. Agora, os agentes da Delegacia de Polícia de Higashiomi, na província de Shiga, investigam o caso.

As fraudes em transações digitais envolvendo pessoas de 18 a 24 anos e com mais de 75 anos foram as que mais cresceram em 2021, segundo levantamento da empresa LexisNexis Ricks Solutions. Entre os mais jovens, as fraudes cometidas são em virtude da exposição excessiva de dados na internet. Já entre os mais velhos, se destacam ações de golpistas e também fraudes envolvendo parentes que usam o celular dessas pessoas para pegar empréstimos, fazer transferências e comprar itens sem o seu consentimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo