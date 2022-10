Brasil Professora que fez saudação nazista em sala de aula é demitida de escola no Paraná

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Usuários do Facebook deixaram comentários na postagem cobrando a demissão da professora, o que foi posteriormente anunciado. Foto: Reprodução/Redes Sociais Usuários do Facebook deixaram comentários na postagem cobrando a demissão da professora, o que foi posteriormente anunciado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

A professora que foi filmada fazendo a saudação nazista dentro de sala de aula em uma escola em Ponta Grossa (PR) foi demitida. No vídeo, divulgado pela Revista Fórum, é possível ver o momento em que ela leva a mão à testa, como em posição de sentido, e depois estende o braço, conforme o gesto adotado pelos nazistas para saudar Adolf Hitler.

As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram revolta no Estado. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) disse na noite de segunda-feira (10) que vai investigar as denúncias recebidas sobre o caso.

Em nota divulgada nas páginas do colégio, a diretora, irmã Edites, descreveu a atitude da professora como “um erro” e disse que o colégio não compactua com o gesto. Ela citou que “ânimos exaltados” no atual cenário político podem estar por trás do ato da educadora, mas afirmou que a postura da unidade de ensino é de neutralidade.

Irmã Edites afirmou no comunicado, sem entrar em detalhes, que medidas seriam tomadas de acordo com o regimento interno do colégio. Ela ressaltou que a professora trabalha “há bastante tempo” na unidade e que é uma “excelente profissional”.

Usuários do Facebook deixaram comentários na postagem cobrando a demissão da professora, o que foi posteriormente anunciado.

O advogado Alexandre Jorge, que representa a professora Josete Biral, disse que o gesto consistiu numa “saudação à bandeira e à pátria” num momento de descontração durante o fim de uma aula.

Leia a nota

“Em respeito a nossa comunidade escolar, pais, alunos e a todos que interesse tiverem sobre o ocorrido com uma de nossas professoras da 3ª Série do Ensino Médio, afirmamos que não compactuamos e não concordamos com a postura da professora e também repudiamos qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo.

O Colégio Sagrada Família em Ponta Grossa (PR) tem uma história pautada pela lisura em suas ações e respeito à comunidade, por isso repudia ações que venham a ferir os valores da vida, da moral e da ética. Bem como, em relação à funcionária envolvida nos fatos, por se tratar de questão ‘interna corporis’, foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.”

