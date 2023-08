Ciência Buraco negro está emitindo sinais de rádio que os cientistas não conseguem explicar

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra concepção artística do fenômeno microquasar capturado pelo Telescópio FAST. (Foto: Wei Wang/Universidade de Wuhan)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma equipe internacional de pesquisadores foi capaz de identificar oscilações na frequência de rádio emitida por um pequeno buraco negro a cerca de 28 mil anos-luz da Terra. A descoberta pode ser a primeira evidência de atividade de um lançamento de jato de plasma altamente magnetizado. Os resultados foram publicados no último dia 26 de julho na revista Nature.

Nomeado GRS 1915+105, o objeto consiste em um buraco negro que se alimenta constantemente do material de uma estrela localizada em sua órbita. Esse sistema energético também é conhecido como “microquasar”, a versão reduzida de um quasar – corações galácticos extremamente brilhantes, milhões ou bilhões de vezes mais massivos que o Sol.

Foi utilizando o Telescópio Esférico de Abertura de Quinhentos Metros (FAST) que o grupo descobriu um sinal de oscilação quasi-periódica (QPO) na banda de rádio. “O peculiar sinal QPO tem um período aproximado de 0,2 segundo, ou uma frequência de cerca de 5 Hertz”, explica o líder do estudo, Wei Wang, em comunicado à imprensa.

O sinal nem sempre existe e só aparece em condições físicas especiais. Durante a investigação, por exemplo, os pesquisadores só tiveram a sorte de captá-lo em dois momentos: o primeiro em janeiro de 2021 e o último, em junho de 2022.

Sob certas condições, alguns sistemas binários de buracos negros lançam um jato – uma mistura de feixes paralelos de matéria carregada e um campo magnético que se move com uma rapidez que se aproxima da velocidade da luz.

Segundo os especialistas, essa característica única pode fornecer a primeira evidência de atividade de um “jato” lançado por um buraco negro de massa estelar galáctica. E, com base nessas observações, será possível lançar luz sobre os hábitos alimentares de buracos negros menores.

“Nos sistemas de acreção de buracos negros, os raios X geralmente sondam o disco de acreção ao redor do buraco negro, enquanto a emissão de rádio geralmente sonda o jato lançado do disco e do buraco negro”, afirma o coautor Bing Zhang. “O mecanismo detalhado para induzir a modulação temporal em um jato relativístico não foi identificado, mas um mecanismo plausível seria que o jato está subjacente à precessão, o que significa que a direção do jato aponta regularmente para direções diferentes e retorna à direção original uma vez a cada 0,2 segundo”.

Esse efeito pode ser causado por um desalinhamento entre o eixo de rotação do buraco negro e o disco de gás quente e brilhante e poeira ao seu redor. Isso seria uma consequência natural de um arrasto no tecido do espaço-tempo, fenômeno chamado de Lense-Thirring. “Existem outras possibilidades, porém, observações contínuas desta e de outras fontes de microquasares galácticos trarão mais pistas para entender esses misteriosos sinais de QPO”, conclui Zhang. As informações são da revista Galileu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/buraco-negro-esta-emitindo-sinais-de-radio-que-os-cientistas-nao-conseguem-explicar/

Buraco negro está emitindo sinais de rádio que os cientistas não conseguem explicar

2023-08-04