Grêmio Buscando a liderança, Grêmio recebe na Arena o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Arte/Portal O Sul O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Portal O Sul) Foto: Arte/Portal O Sul

Grêmio e Corinthians estarão frente a frente neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, em um confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em meio a um excelente desempenho, o Grêmio conquistou cinco vitórias consecutivas no campeonato, alcançando a mesma pontuação do Botafogo. Apesar de o Palmeiras ter assegurado a liderança provisória no sábado (11), uma vitória do time gaúcho, combinada a um eventual revés do Botafogo, pode colocá-lo no topo da tabela ao final desta rodada.

Quanto ao Corinthians, seu último jogo em casa resultou em empate contra o Atlético-MG na última quinta-feira (09), o que o mantém em situação delicada, ainda sujeito ao risco de rebaixamento.

Atualmente ocupando a 14ª posição com 41 pontos, a equipe se encontra apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento e quatro abaixo da marca que, teoricamente, assegura a permanência na competição.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald (Cristaldo), Villasanti, Carballo, Galdino e Besozzi (Cristaldo); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo, Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Auxiliar 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Auxiliar 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) Quarto árbitro: Érico Andrade de Carvalho (RS) VAR: Rafael Traci (Fifa-SC) Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

2023-11-12