Inter Buscando reforços, Inter tem interesse em Igor Gomes, meio-campista do São Paulo

1 de dezembro de 2022

São Paulo tem contrato com o jogador até março de 2023 Foto: Rubens Chiri/SPFC O São Paulo têm contrato com o jogador até março de 2023 (Foto: Rubens Chiri/SPFC) Foto: Rubens Chiri/SPFC

A temporada de 2023 começa a ficar mais perto do Inter. Com isso, a procura por reforços vem se tornando cada vez mais forte, já que o clube disputará várias competições no próximo ano. Igor Gomes, de 23 anos, meia-campista do São Paulo, é um dos nomes que vem despertando interesse no clube gaúcho.

Já é de conhecimento da diretoria Colorada que o jogador não tem a pretensão de permanecer mais uma temporada no clube do Morumbi. Aproveitando o desejo do jogador e já que pode acontecer a saída de Mauricio na próxima janela, o Inter está de fato com interesse no jogador do clube paulista.

O possível novo reforço do clube gaúcho tem a aprovação do técnico Mano Menezes que gosta do jogador que atua como meia-direita ou centralizado. Na temporada de 2022, o atleta foi titular em 46 partidas, com um gol marcado e sete assistências.

Igor Gomes foi formado nas categorias de base do São Paulo, com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20. O meia foi integrado ao grupo profissional do clube paulista na temporada de 2018.

