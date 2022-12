Grêmio Conselho Deliberativo do Grêmio aprova orçamento para 2023

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Demonstrativos contábeis e financeiros do último trimestre foram apresentados Foto: Morgana Schuh/Grêmio Demonstrativos contábeis e financeiros do último trimestre foram apresentados (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (30), o Conselho Deliberativo do Grêmio esteve reunido em uma sessão ordinária e extraordinária, no auditório de Arena, em Porto Alegre. O motivo foi para examinar os demonstrativos contábeis e financeiros do trimestre vencidos em julho a setembro da temporada de 2022. A ocasião também foi para eleger e empossar um Conselheiro Fiscal com mandato até março de 2023.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Casa, Alexandre Bugin, com a mesa principal sendo composta também pelo vice, Roger Fischer, pelo presidente do clube Alberto Guerra, vice-presidente, Fábio Floriani e pelo secretário do CD, Luiz Gustavo Garrido.

Segundo as demonstrações financeiras, o Grêmio encerrou o terceiro trimestre de 2022 com receita bruta acumulada de R$ 244 milhões e um déficit de R$ 45 milhões. Para o orçamento de 2023 foi projetada uma receita bruta de R$ 388 milhões e um resultado positivo de R$ 282 mil.

Também, dentro da Ordem do Dia, o conselheiro Thales Michel Stucky foi eleito novo Conselheiro Fiscal com mandato até março de 2023. Ele recebeu 104 votos contra 59 de Victor Morais Strassburger.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio