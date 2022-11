Inter Buscando se reforçar para a próxima tempora, Inter faz sondagens por volante do Avaí

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

O clube gaúcho avalia nomes para compensar a ausência de Gabriel e encorpar o elenco para 2023 Foto: Leandro Boeira/Avaí O clube gaúcho avalia nomes para compensar a ausência de Gabriel e encorpar o elenco para 2023 (Foto: Leandro Boeira/Avaí Foto: Leandro Boeira/Avaí

Buscando se reforçar para a próxima temporada, o Inter já está avaliando nomes no mercado Brasileiro. Um desses nomes é Raniele, voltante que atuou pelo Avaí na temporada de 2022. O atleta é o segundo jogador que mais atuou como titular na equipe catarinense neste ano.

Apesar do contato do Inter com Raniele, outros clubes da Série A também entraram em contato com o estafe do jogador. O Colorado está priorizando a contratação de volantes para essa temporada, já que Gabriel tem lesão no joelho e para por oito meses.

O atleta jogou 32 partidas na competição, todas como titular. O jogador está emprestado pelo Jacuipense-BA até o fim do mês, mas o clube catarinense irá exercer a opção de compra e ficará com 30% dos direitos econômicos. O Avaí será o dono dos direitos federativos e o responsável por futuros negócios.

