Grêmio Renato Portaluppi segue indicando jogadores para a temporada de 2023; Mikael e Pedro Raul surgem como possibilidades

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Treinador ainda tem futuro incerto no comando do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador ainda tem futuro incerto no comando do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após finalizar a Série B do Brasileirão, o Grêmio já começa a pensar na temporada de 2023. Apesar de não saber se vai permanecer no clube, Renato já pensa em quem gostaria de comandar no próximo ano. Michael e Pedro Raul, são jogadores que estariam na “lista” do ídolo gremista.

A famosa lista foi assunto durante esta semana, já que teria vazado e com alguns nomes já conhecidos da torcida, entre eles: Reinaldo, Rodinei, Michale, Nenê e Pedro Raul. Nas redes sociais, a torcida gremista reagiu ao documento e nem todos os torcedores gostaram do que vazou. O treinador gremista chegou a falar em cinco a seis nomes e que com alguns já fez até contato.

Um dos nomes que Renato aprova é do atacante Michael, ex-Flamengo e Goiás. O Atleta trabalhou com o técnico no Flamengo, na temporada de 2021. Atualmente defende o Al-Hilal. Outro jogador é o centroavante do Goiás, Pedro Raul. A temporada de 2022, foi a melhor do jogador. Este jogador já foi indicado por Renato em outra oportunidade também no Grêmio.

Antes que qualquer contratação, o Tricolor vai passar pelas eleições do Conselho Deliberativo. Se Alberto Guerra e Odorico Roman chegaram a 20% dos votos, a votação vai para o pátio e as eleições serão definidas pelo voto dos associados no dia 12 de novembro.

