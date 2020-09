Grêmio Buscando subir na tabela, Grêmio enfrenta o Sport nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 3 de setembro de 2020

Na noite desta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), o Grêmio recebe o Sport Recife na Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Após vencer o Campeonato Gaúcho, o tricolor já deixou claro que agora a página virou e o foco está no campeonato nacional. Com uma vitória e quatro empates, o time de Renato Portaluppi soma sete pontos e ocupa a 12ª colocação da tabela. No entanto, ainda possui uma rodada a menos já que teve a partida contra o Goiás adiada, pela final do Gauchão.

Para buscar a vitória, Renato deve entrar em campo com força máxima. As principais dúvidas ficam em torno de Maicon e Pepê. O primeiro, com dores musculares, será reavaliado antes da partida. Já Pepê, que ficou fora da final do Gauchão, contra o Caxias, também por problemas musculares, chegou a treinar com o grupo nesta quarta e a tendência é de que comece o jogo. Assim como o volante, ele será reavaliado antes da partida.

O provável Grêmio desta noite deve ser: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon ou Lucas Silva; Alisson, Jean Pyerre e Pepê ou Everton; Diego Souza.

Sport

O adversário gremista não vem em uma boa fase. Atualmente, o Sport é o 19º colocado, na zona de rebaixamento, com quatro pontos. O Leão chega para enfrentar o Grêmio com três derrotas seguidas na competição.Tentando mudar esse cenário, o time pernambucano apostou em um novo técnico: Jair Ventura comanda a equipe pela segunda partida desde a estreia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio