Esporte Grêmio vai mal, perde para o Sport e se vê perto da zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de conquistar o tricampeonato Gaúcho, o tricolor entrou em campo dessa vez pelo Brasileirão e perdeu a insensibilidade. A partida terminou em 2 a 1 para o Sport e a atuação não foi nada boa. É a quinta partida seguida sem vencer no campeonato e agora se vê quase na zona de rebaixamento.

Na escalação, novidades! Renato optou por começar com Thiago Neves no lugar de Jean Pyerre. Iniciaram a partida também Everton e Orejuela, Pepê começou no banco de reservas.

O resultado das trocas, que Renato disse ter feito para revezar a equipe, logo surgiu efeito, mas negativo! Aos quatro minutos o Sport abriu o placar. Patric marcou, a assistente deu impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o gol. Depois disso, o Grêmio sentiu e partiu para cima, mas não conseguia organizar o ataque e não trocava passes, como o seu torcedor estava acostumado a ver.

Aos 23, o tricolor teve a primeira chance clara de gol. Everton, de fora da área, arriscou e a bola passou perto do gol. Logo depois, aos 26, Orejuela quase marcou! Ele avançou pela ponta direita, arriscou, a bola pegou na trave, mas o goleiro Luan Polli ficou com ela.

Aos 36, Renato fez sua primeira troca! Tirou Lucas Silva, com amarelo, para colocar Jean Pyerre. O meia entrou e já quase marcou. Após cobrança de falta, a bola foi no canto direito do gol e Luan Polli defendeu. Aos 41, foi a vez de Thiago Neves que, após cruzamento de Orejuela, tocou de cabeça e a bola passou perto.

A segunda etapa começou com trocas em ambas as equipes. No Grêmio, Renato tirou Cortez para por Pepê. Já Jair Vnetura colocou Lucas Mugni Leandro Barcia em campo, um meia e um atacante. O tricolor iniciou atacando, Everton, aos quatro minutos, quase marcou, mas estava impedido.

Aos sete minutos o gol quase saiu, foi por pouco. Pepê, na entrada da área, chutou. A bola ia para o ângulo do gol, mas Luan Polli defendeu. O Grêmio tentava chegar ao ataque, mas finalização certeira faltava! Aos 18, Thaigo Neves saiu para a entrada de Isaque. A noite não era do Grêmio, Pepê, de cara para o gol, perdeu a chance aos 20.

Mas a noite era do Sport! Aos 26, Jean Pyerre fez pênalti, Iago Maidana bateu e marcou! Aos 30, Renato promoveu mais uma troca, colocou Robinho no lugar de Alisson. Depois de tanto tentar, aos 33 o Grêmio conseguiu seu gol! Pepê não desperdiçou. Após descontar, o tricolor não parou de pressionar, foi uma sequência de grandes tentativas, mas nenhuma virou gol. E a noite tricolor terminou assim: Grêmio 1, Sport 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte