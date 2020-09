Grêmio Técnico do Grêmio minimiza revés para o Sport e se diz “satisfeito” com desempenho no Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Tricolor foi derrotada por 2 a 1 na Arena Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2020 /GREMIO X SPORT - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Sport disputada na noite deste quinta-feira, na Arena do Gremio, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Apesar da derrota para o Sport, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, na Arena, o técnico Renato Portaluppi tratou de minimizar o resultado e destacou que o Grêmio está com bom desempenho no Campeonato Brasileiro. A exceção, segundo o técnico, foi justamento o enfrentamento desta 7ª rodada.

“Infelizmente tomamos um gol logo no início que nos prejudicou um pouco. Melhoramos muito na etapa final, perdemos muitas chances. Nossos jogadores não estavam em uma noite muito feliz para fazer gols”, avaliou o treinador gremista.

Mesmo diante dos números até aqui na competição, uma vitória, quatro empates e uma derrota, Renato se disse satisfeito com o desempenho do time na competição nacional.

“Nós fizemos grandes jogos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem bem no campeonato, tirando a partida de hoje. O Grêmio pode estar hoje com um dos piores ataques do Brasil, mas é uma das equipes que mais cria no Campeonato Brasileiro. Eu estou satisfeito. É só a gente vencer a partida que estamos atrasados que a gente começa a brigar pela parte de cima da tabela”, destacou o técnico.

Com a derrota, o tricolor permanece com sete pontos na tabela e, atualmente, ocupa a 16ª colocação. O próximo compromisso da equipe é no domingo, contra o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

