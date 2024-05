Rio Grande do Sul Milhares de gaúchos estão sem energia elétrica

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Maioria dos pontos sem luz está na área de concessão da RGE.

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul deixaram milhares de gaúchos às escuras. Na manhã desta quarta-feira (1º), o número de pontos sem energia elétrica no Estado chegou a 163 mil, sendo 124 mil na área de concessão da RGE e 39 mil na da CEEE Equatorial.

Entre as áreas afetadas, estão os Vales do Taquari e do Rio Pardo, a Serra, o Litoral e as regiões Central e Centro-Sul. Segundo as concessionárias, a falta de energia é provocada por danos na rede elétrica. Equipes das empresas trabalham para restabelecer o serviço.

