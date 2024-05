Saúde Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

A vacinação contra a gripe no Brasil começou no dia 25 de março Foto: Reprodução de vídeo A vacinação contra a gripe no Brasil começou no dia 25 de março. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. A medida passa a valer a partir do momento em que Estados e municípios receberem a notificação da pasta.

O anúncio foi feito pela ministra Nísia Trindade na rede social X (antigo Twitter) na terça-feira (30). Segundo ela, a ampliação ocorre para responder ao aumento dos casos de influenza no País.

Apesar de ser ampliada para todos os públicos, os municípios poderão definir suas estratégias com base no estoque disponível de vacinas. A vacinação contra a gripe no Brasil começou no dia 25 de março.

“Dependendo do estoque de vacinas e da situação dos casos em cada localidade, poderá haver restrições pontuais para certas faixas etárias a fim de garantir a vacinação dos grupos prioritários, mas de forma excepcional”, disse Nísia.

2024-05-01