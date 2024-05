Economia Estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do Brasil permanecem estáveis

As projeções constam no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central

As previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do Brasil neste ano ficaram estáveis, de acordo com o Boletim Focus, divulgado na terça-feira (30) pelo Banco Central.

A estimativa para a inflação neste ano permaneceu em 3,73%. A projeção para 2025, foco da política monetária, também ficou inalterada, em 3,60%.

Já a previsão para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2024 continuou em 2,02%. Com isso, interrompeu uma sequência de dez semanas de elevação. A expectativa para 2025 ficou em 2% pela 20ª semana seguida.

Juros e dólar

A estimativa do mercado para a taxa Selic no fim de 2024 permaneceu em 9,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 10,75% ao ano. A projeção para o fim de 2025 continuou estável em 9%.

As expectativas do mercado para a taxa de câmbio no fim de 2024 e de 2025 ficaram estáveis em R$ 5 e R$ 5,05 por dólar, respectivamente.

