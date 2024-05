Política “Coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul”, diz Lula sobre ajuda ao Estado

Por Marcelo Warth | 1 de maio de 2024

O presidente afirmou que os temporais são "reflexo das mudanças climáticas que afetam o planeta". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que colocou o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul para ajudar o Estado no enfrentamento aos estragos causados pelos temporais e no resgate de pessoas afetadas pelas fortes chuvas.

“Conversei por telefone com o governador gaúcho, Eduardo Leite, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul, que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta [da Secretaria de Comunicação Social] e, no que for necessário, o governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexo das mudanças climáticas que afetam o planeta”, disse Lula na noite de terça-feira (30).

A declaração foi dada depois que Leite telefonou para o presidente solicitando auxílio do governo federal. “Falei por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal. Tenho certeza que poderemos contar com essa união de esforços para o resgate da população afetada, que é a nossa prioridade absoluta neste momento”, afirmou o governador.

Leite pediu “todo o apoio aéreo possível para resgatar centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias”.

