Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Jogador jogou no sacrifício contra o Colo-Colo e agora precisará se recuperar de forma plena. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Fabrício Bustos vai desfalcar o Inter pelas próximas duas ou três semanas. O lateral voltou a sentir dores musculares na coxa direita, o mesmo problema que havia sentido na partida contra o Coritiba, no dia 24 de junho. Argentino atuou praticamente no sacrifício contra na virada sobre o Colo-Colo, na última terça-feira (05).

Durante o período de ausência de Bustos, Heitor pode ganhar uma sequência no time titular. Outra possibilidade é o deslocamento de Gabriel Mercado para a lateral-direita, com a entrada de Rodrigo Moledo na zaga, ao lado de Vitão.

Lateral argentino estreou pelo Inter na eliminação para o Globo, na Copa do Brasil, na derrota por 2 a 0. Depois dessa partida, jogador atuou em 26 jogos, dos 28 que o colorado teve a partir daquele jogo. Bustos ficou de fora apenas nos confrontos contra o Ceará e no de ida contra o Colo-Colo, quando Heitor foi titular nas oportunidades.

Atleta foi apresentado no Colorado no dia 17 de fevereiro, vindo do Independiente, da Argentina. Jogador de 26 anos estava com dificuldades na renovação com o clube argentino e era observado pelo Inter. Clube gaúcho assinou um pré-contrato com o atleta, e conseguiu negociar com o clube de Avellaneda para ter Bustos ainda no início da temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

