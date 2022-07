Inter Alemão não treina mais uma vez e David pode ganhar nova chance como titular

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Jogador está com sintomas gripais, e mesmo tendo testado negativo para a COVID-19, deve seguir fora das atividades. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O centroavante Alemão ficou mais uma vez de fora do treinamento do Inter, no CT Parque Gigante. Mesmo testando negativo para a COVID-19, atleta segue com sintomas gripais e foi cortado da atividade novamente, assim como aconteceu na sexta-feira (08).

Jogador dificilmente terá condições de jogo para a partida contra o América-MG. Partida acontece na segunda-feira, às 20h, no Estádio Beira-Rio. Além de Alemão, Mano Menezes não contará com Estêvão, que testou positivo para COVID-19 e está em isolamento. E também não contará com Bustos, Renê, Alan Patrick e Wanderson que estão se recuperando de lesões musculares.

Comandante colorado deve promover a volta de David ao time titular. Jogador vem começando as partidas no banco de reservas, entrando no decorrer da partida. O último jogo do atacante como titular foi a frustrante derrota em casa para o Botafogo, de virada, por 3 a 2.

Atleta chegou do Fortaleza em janeiro, e desde então, são 29 jogos e apenas 2 gols marcados. David tem sido muito criticado por conta das atuações, principalmente quando atua jogando mais adiatando, como centroavante. Atacante foi inicialmente contratado para jogar como ponta, pelos lados do campo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

