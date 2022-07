Inter “A decisão seria anunciada após o jogo contra o Colo-Colo”, diz Papaléo sobre deixar o cargo de vice de futebol do Inter

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

A direção colorada não tem pressa para fazer sua reposição e analisa o mercado Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Emílio Papaléo Zin, ex-vice de futebol do Inter, falou em entrevista à Rádio Grenal com exclusividade na noite do último sábado (09) sobre a sua saída do cargo, anunciada na sexta-feira (08). “A decisão seria anunciada após o jogo contra o Colo-Colo com qualquer resultado. Ainda bem que tivemos uma reversão e isso facilitou tudo, evidentemente”, disse.

O ex-dirigente tratou sobre o fato de sair em um momento bom, e sem turbulência: “A cultura que nós temos é que quando vice de futebol sai é porque há uma crise, ou um desentendimento. Mas garanto que não tem nada disso”.

Sobre contrações, Papaléo confirmou que o nome de De Pena foi trazido por Cacique Medina: “A indicação de fato foi dele. Era um jogador de confiança dele. Fomos lá e trouxemos. Claro que não é somente a indicação, analisamos e checamos.”

“Confesso que não conhecia o Wanderson, nem o Pedro Henrique. Esses jogadores foram garimpados pelo CAPA. Esses profissionais destacaram estes jogadores e foram aprovadas as contratações”, disse o ex-dirigente ao falar sobre o processo de contratação do clube.

O assunto Cacique Medina também foi abordado na conversa. Papaléo citou motivos para o insucesso do uruguaio no Inter: “Temos um cultura do resultado. Difícil o treinador permanecer. Medina é competente, tanto que faz um trabalho interessante no Vélez. Ele não teve tempo de mostrar os resultados”.

Emílio Papaléo Zin estava no cargo desde agosto de 2021. A direção colorada não tem pressa para fazer sua reposição e analisa o mercado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

