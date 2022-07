Além de Mano, logo após a virada sobre o Colo-Colo, o atacante Pedro Henrique também saíra em defesa do companheiro. Não há dúvida sobre a continuidade do jogador na meta colorada, mas há um ponto a ser superado com a desconfiança da torcida.

– Daniel nos salvou muitas vezes e após aquele lance foi perfeito o jogo todo. Como o professor disse, o futebol é cruel com certas posições. O Dani é um menino de ouro, baita goleiro, nos salvou depois daqueles momentos que não começamos como queríamos, são coisas do futebol – disse Pedro Henrique depois da vitória sobre os chilenos.

A temporada 2022 é a primeira em que Daniel é titular desde o início. O goleiro assumiu o posto na equipe ainda em 2021, ao desbancar Marcelo Lomba já com o calendário em andamento. Esse ano, porém, as críticas ao camisa 1 têm se tornado mais comuns, a ponto de alguns levantarem a possibilidade de Keiller receber oportunidade entre os titulares. Antes do pênalti contra o Colo-Colo, ao menos outros quatro lances geraram questionamentos a Daniel.