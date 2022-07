O meia Boschilia se aproxima cada vez mais do retorno aos gramados. Após passar por uma cirurgia de artroscopia no joelho direito em maio, o jogador do Inter tem intensificado sua rotina de treinos com bola a fim de atingir plena recuperação da forma física e técnica. Fora há 59 dias, o atleta de 26 anos pode aparecer entre os relacionados para a partida diante do América-MG, nesta segunda-feira (11), às 20h, no Beira-Rio.

A lesão muscular de Alan Patrick, que deve parar por 4 semanas, e o afastamento de Estêvão por Covid-19 podem ser fatores benéficos para o jogador por abrir uma vaga no meio-campo colorado. A última aparição de Boschilia com a camisa colorada foi no final de abril, quando o Inter venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. O duelo marcou a estreia do técnico Mano Menezes no comando do time.

Liberado pelo departamento médico e fisioterapeutas no dia 30 de junho, o jogador tem, deste então, treinado normalmente com o grupo.

Tendo apenas 11 jogos disputados na temporada, é o terceiro do elenco com mais assistências. São três. O meia está atrás de Bustos e Taison, com cinco e quatro passes para gol, respectivamente.

O vínculo entre Boschilia e Inter é válido até dezembro deste ano e o meia já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube.