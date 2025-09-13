Colunistas Cabeças da roubalheira dos aposentados do INSS que deveriam depor nas CPMI, foram presos ontem por ordem do STF

Por Flavio Pereira | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado Marcel van Hattem (Novo) e o senador Rogerio Marinho (PL-RN) durante os trabalhos da CPMI no INSS. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Duas figuras centrais do escândalo da roubalheira dos aposentados do INSS, Antônio Carlos Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti deveriam depor na próxima semana na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) instalada no Congresso Nacional para investigar a falcatrua foram presos ontem pela Polícia Federal. A ação, determinada pelo STF, é um desdobramento da Operação Sem Desconto. Agora, o depoimento de ambos, que possuem informações capazes de abalar o governo Lula, dependerá de autorização do STF. O ministro André Mendonça é o responsável pelo inquérito, que passou à competência do STF depois que foram identificadas pessoas com prerrogativa de foro possivelmente envolvidas no esquema. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou ontem que pedirá ao STF (Supremo Tribunal Federal) a liberação de Antônio Carlos Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, Maurício Camisotti. O deputado federal Marcel van Hatten (PL), membro dá CPMI, dá o tom dos trabalhos:

-Comigo não tem refresco! Ao contrário do PT que não quer investigar, iremos atrás de tudo até chegarmos a cada um dos ladrões do INSS! Cadeia neles!”

Novo Plano Diretor de Porto Alegre quer aproximar mais pessoas da melhor infraestrutura

Ao entregar ontem à presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia (PL) e demais vereadores, o projeto de lei que promove alterações no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA),o prefeito Sebastião Melo reafirmou um dos focos da proposta:

O projeto busca dar mais oportunidades às pessoas de morar e viver nas áreas mais centrais da cidade, com acesso a uma melhor infraestrutura de serviços.

Orçamento do estado terá R$ 200 milhões para emendas parlamentares dos deputados estaduais

A proposta orçamentária do estado para 2026 sob o título de “Ajuste Fiscal no Rio Grande do Sul”, foi apresentada esta semana em uma reunião fechadas, para os deputados da base do governo, no Palácio Piratini. O projeto prevê que em 2026,o estado terá déficit primário de R$ 5,5 bilhões. Mesmo assim segundo informação apurada pelo repórter Paulo Egídio, do grupo RBS, o governo vai dobrar o valor destinado a emendas parlamentares para os deputados estaduais, passando do atuais R$ 2 milhões, para R$ 4 milhões a cada um. Isso representa mais de R$ 200 milhões do orçamento.

Brasil escapa de ‘tarifaço’ de Trump sobre celulose e ferro-níquel, e isso é bom para o RS.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou que os Estados Unidos retiraram a tarifa de 10% sobre a maior parte das exportações brasileiras de celulose e ferro-níquel, como foi apontado na Ordem Executiva nº 14.346, publicada em 5 de setembro.

Estado tem forte participação na produção de celulose e papel

A decisão tem grande repercussão no Rio Grande do Sul: segundo o Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do RS (Sinpasul) , o Estado é o quinto do País em número de unidades produtivas de celulose e papel, com 8% do total nacional. Estaria próximo a 1 milhão de hectares de área de florestas plantadas, apenas 4,5% de área dedicada ao agronegócio, comparativamente, o que indica que há espaço para progredir.

Estado tem investimento bilionário para celulose

No ano passado, a CMPC anunciou o Projeto Natureza, um investimento de R$ 24 bilhões que será executado até o fim da década em Barra do Ribeiro (RS), na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A nova fábrica, com capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose, deve entrar em operação em 2029, ano em que a empresa completará 20 anos de atuação no Brasil.

CMPC oferece mudas para matas ciliares

A CMPC também se ofereceu para fornecer mudas nativas ao governo do estado, para um projeto destinado a recompor a mata ciliar dos rios, o que ajudará a evitar a erosão dos rios.

Primeira-dama Janja esteve no RS

A primeira-dama Janja da Silva em rápida visita ao estado, esteve ontem (12) com agricultores da organização MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) na Cooperativa dos Assentados da Região de Porto Alegre. Janja veio ao estado para participar do projeto “Vozes dos Biomas rumo à COP30 Brasil Amazônia”, realizado pela Defensoria Publica do Rio Grande do Sul. As principais recomendações do encontro serão reunidas em uma carta que será entregue à Presidência da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30 Brasil Amazônia), que o ocorre em novembro, em Belém, no Pará. Primeira-dama retornou para Brasília, às 8h.

Embaixada dos EUA no Brasil e o Estado de Direito

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil respostou ontem declaração do vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau:

“Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em dois séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise”.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/cabecas-da-roubalheira-dos-aposentados-do-inss-que-deveriam-depor-nas-cpmi-foram-presos-ontem-por-ordem-do-stf/

Cabeças da roubalheira dos aposentados do INSS que deveriam depor nas CPMI, foram presos ontem por ordem do STF

2025-09-13