Bruno Laux Eduardo Leite reitera postura de isenção ao comentar julgamento de Bolsonaro

Por Bruno Laux | 13 de setembro de 2025

Eduardo Leite. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Isenção reforçada

Mantendo o discurso de isenção com que pretende se apresentar como candidato em 2026, o governador Eduardo Leite comentou nesta sexta-feira, em publicação no X, sobre o contexto em que ocorreu a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF. Sem citar diretamente o ex-presidente, Leite afirmou que “enquanto torcedores, de um lado, acusam e, de outro lado, comemoram, milhões de brasileiros só querem viver sua vida em paz”. O governador avaliou que a Justiça cumpriu seu papel no Estado Democrático de Direito e defendeu que “é hora de virar essa página e escrever um novo capítulo na história do Brasil”. Para o líder gaúcho, enquanto se mantém o cenário de polarização, a população segue esperando que alguém os anistie dos problemas. “Quem tem que sair da prisão é o Brasil, preso em uma polarização que nos divide e nos atrasa”, destaca o chefe estadual.

Capital dos Fósseis

Visando estimular o turismo paleontológico gaúcho, o deputado Pedro Pereira (PSDB) está mobilizando na Assembleia Legislativa um projeto que reconhece o município de Mata, na Região Central do RS, como “Capital Estadual dos Fósseis Vegetais”. A cidade abriga o chamado Jardim Paleobotânico, que conta com uma área de aproximadamente quatro hectares coberta por fósseis vegetais com cerca de 200 milhões de anos, formados a partir do processo de mineralização de madeiras. Pedro destaca que o espaço representa a única reserva protegida do gênero no Brasil, com fósseis que ainda afloram naturalmente no solo, o que lhe confere significativa “importância científica, histórica e cultural”. Com a designação, o parlamentar espera fortalecer a identidade regional, além de incentivar atividades turísticas paleontológicas e educacionais na região.

Cartilha LGBTQIAPN+

O mandato da deputada estadual Luciana Genro (PSOL) lançou nesta semana, em Porto Alegre, a nova edição da cartilha “Não é só close, é luta – População LGBTQIAPN+ na luta por seus direitos”. O material, elaborado com participação de integrantes da comunidade, reúne orientações sobre garantia de direitos, acesso a políticas públicas e enfrentamento da discriminação, com foco no combate ao preconceito no RS. A cartilha apresenta também explicações sobre cada uma das letras da sigla, com ilustrações representativas, um glossário de expressões e dicas de como não desrespeitar a comunidade. Luciana sinalizou que o material será encaminhado para escolas, entidades e organizações sociais, visando fortalecer a “defesa da diversidade e o respeito à liberdade de existir”.

Alerta para vítimas

O deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou nesta sexta-feira um projeto que institui no RS o Sistema Estadual de Alerta e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. Com foco no acesso das vítimas a informações sobre a condição do agressor, a plataforma deve permitir o acompanhamento junto a órgãos competentes sobre movimentações de soltura, revogação de medida protetiva, progressão de regime ou saída temporária. Para o autor do texto, o recurso contribuirá para a dignidade e autonomia da população feminina nesta condição. “O sistema de alerta é uma necessária medida de proteção à vida dessas mulheres”, pontua Victorino.

Primeira-dama no RS

Durante passagem pelo RS nesta sexta-feira, a primeira-dama Janja da Silva visitou agricultores do MST integrados à Cooperativa dos Assentados da Região de Porto Alegre. A esposa do presidente Lula conheceu a produção de hortaliças do espaço, que atende a feiras locais e ao Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, além de participar de uma roda de conversa com agricultoras. Ainda em território gaúcho, Janja esteve presente no evento “Vozes dos Biomas rumo à COP 30 Brasil Amazônia”, realizado junto à DPE, que promoveu dinâmicas e diálogos sobre demandas e propostas relacionadas ao bioma Pampa, serão levadas à Presidência da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.

