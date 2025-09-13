Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Direita, a dona das ruas

Por Tito Guarniere | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O protesto da Paulista reuniu 42,2 mil pessoas, segundo estimativas do Monitor Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Uma coisa é certa hoje em dia : a direita tomou conta da rua nas manifestações. Domina inteiramente o que antes era espaço quase exclusivo da esquerda. Foi assim no 7 de setembro na semana passada.

Interessante que dos muitos estudiosos que se ocupam dos assuntos sociais e políticos, ninguém ainda se arriscou a dar uma explicação razoável, definitiva para o fenômeno.

As grandes manifestações pertenciam ao arsenal de luta das esquerdas. Quando muito, se aceitava que a direita tinha força na chamada maioria silenciosa, com suas ideias conservadoras, suas prioridades e interesses, guardando-as para si, e só dando o ar da graça em ocasiões muitos especiais.

A mudança parece ter se dado nas jornadas de junho de 2013, que levou multidões à rua, aparentemente pelo preço do bilhete de ônibus. Naquele evento insólito, ninguém ousava dissertar sobre a fúria das massas: todos diziam que se tratava de um conjunto de razões, da antipolítica, do cansaço de um modelo, de uma “malaise social”, um germe de descontentamento, quando não de indignação.

Esquerda e direita davam suas explicações, cada uma buscando justificativas que de algum modo se encaixassem no seu modelo de sociedade. A discussão perdura até hoje nos mesmos termos: o que fez aquela prodigiosa inquietação de milhares de manifestantes em 2013?

Parece estar claro que a direita, Bolsonaro à frente, fizeram a leitura certa, pois dali em diante não teve mais para ninguém : manifestações expressivas são promovidas pela direita, com todas as insanidades de que ela é capaz, e que culmina com a intentona golpista de 8 de janeiro de 2023.

É tão forte e poderosa a corrente direitista, que não há fato que pare de pé sem a outorga dos “patriotas”. Notem que me refiro a fatos, não a opiniões . Eles vão para a rua munidos de bandeiras do Brasil, de Israel, e mais recentemente dos Estados Unidos, não se pejam em pedir a intervenção militar, com um entusiasmo, com uma fidelidade e com uma disciplina de fazer inveja às demais forças políticas.

As esquerdas , nesse plano, estão completamente atordoadas. Não perderam apenas as ruas – na verdade não sabem mais como enfrentar as hordas furiosas e entusiasmadas da direita, não importa que bandeira desfraldem. Resvalam – as esquerdas, os progressistas – na queixa, nas velhas formas de luta, nas palavras de ordem um tanto obsoletas, e por uma arrogância, a qual, em grande parte é justamente a responsável pela repulsa que causa.

Confiam – as esquerdas – nas instituições de Estado, como o STF, e nos heróis do dia como Alexandre de Moraes, no carisma de Lula, mas não conseguem furar o bloqueio que protege as massas da sua palavra e da sua pregação.

Deve-se ter em conta, é claro, que eleição é outra coisa. Nas pesquisas, a rejeição de Bolsonaro é maior do que a de Lula, e na eleição presidencial de 2026, o mesmo Lula bate todos os adversários em segundo turno e com folga.

A direita insiste no valor mítico das massas na rua – antes cantado em prosa e verso pelas esquerdas. Serve ao propósito político de convencimento e serve também ao plano B, nunca deixado de lado : melar o jogo.

 

Tito Guarniere (titoguarniere@terra.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Farra de emendas-pix beneficia filho por tabela
Eduardo Leite reitera postura de isenção ao comentar julgamento de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/direita-a-dona-das-ruas/ Direita, a dona das ruas 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Empresas gaúchas têm até o final deste mês para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual
Porto Alegre Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde
Porto Alegre Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira
Educação Carteira Nacional Docente: saiba como funciona o documento destinado a professores
Política Onde Bolsonaro pode ficar preso? Conheça os possíveis cenários
Mundo Assembleia Geral da ONU apoia criação de um Estado palestino, mas rejeita participação do Hamas
Política Bolsonaro corre o risco de perder patente no Exército; entenda
Política Supremo estima que a prisão em regime fechado de Bolsonaro deve ocorrer até dezembro
Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Pode te interessar

Colunistas Para que as panelas sejam furadas

Colunistas Cabeças da roubalheira dos aposentados do INSS que deveriam depor nas CPMI, foram presos ontem por ordem do STF

Bruno Laux Eduardo Leite reitera postura de isenção ao comentar julgamento de Bolsonaro

Cláudio Humberto Farra de emendas-pix beneficia filho por tabela