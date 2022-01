Cabeleireira que desapareceu no Vale do Sinos é encontrada morta em Santa Catarina

A Polícia Civil gaúcha informou, nesta quinta-feira (13), que foi encontrado em Içara, no Sul de Santa Catarina, o corpo de uma cabeleireira que havia desaparecido em Estância Velha, no Vale do Sinos, no domingo (09).

O cadáver de Lourdes Clenir Oliveira Melo, de 48 anos, estava dentro do porta-malas de um carro às margens da BR-101. O veículo com o corpo foi localizado na noite de quarta-feira (12), no bairro Barracão.

Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado da mulher é o principal suspeito do crime. A cabeleireira tinha uma medida protetiva contra ele. O homem está sendo procurado.

Ele já foi preso por agressões e ameaças contra a vítima, mas acabou solto. Uma traição do ex-namorado motivou o término do relacionamento, que ocorreu em dezembro, conforme as investigações.

Na casa da cabeleireira, em Estância Velha, os policiais encontraram marcas de sangue e objetos quebrados. Vizinhos ouviram gritos no local antes do desaparecimento da vítima.