Máquina, designado à 8ª Esquadra de Caças, caiu em uma área agrícola perto da Base Aérea de Osan Foto: Reprodução/Internet Máquina, designado à 8ª Esquadra de Caças, caiu em uma área agrícola perto da Base Aérea de Osan (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

Um caça F-16 dos Estados Unidos caiu durante um treinamento neste sábado (6) perto de uma importante base militar americana na Coreia do Sul, disseram os militares dos EUA. O jato, designado à 8ª Esquadra de Caças, “caiu em uma área agrícola perto da Base Aérea de Osan por volta das 9h45”, horário local, informou a Força Aérea dos EUA na Coreia do Sul em um comunicado.

O piloto ejetou com segurança e foi transportado para o centro médico mais próximo, disseram os militares. Nenhum civil ficou ferido no incidente, de acordo com os militares. O corpo de bombeiros local foi enviado para extinguir o incêndio, escreveu o governador da província de Gyeonggi da Coreia do Sul, Kim Dong-yeon, no Twitter.

O piloto estava participando de um voo de treinamento de rotina, disseram os militares, acrescentando que a investigação do incidente está em andamento.

A Base Aérea de Osan é a base da Força Aérea dos EUA mais próxima da Coreia do Norte, a cerca de 64 km de sua fronteira.

