9 de maio de 2022

Os divertidos caça-níveis estão se tornando cada vez mais populares entre os jogos de cassinos online. A dinâmica é bem parecida com os clássicos que conhecemos fora do mundo digital: você faz sua aposta, aperta o botão, as bobinas giram, depois de um tempo param e, se acertar a combinação premiada, você ganha.

É um processo simples, quando se olha apenas o ato de apertar o botão e aguardar o resultado das bobinas. Mas a psicologia explica os motivos de uma simples ação causar tanta diversão para a mente humana. Vários estudos já foram sobre isso, mas na década de 1970 houve um especial conduzido pelo cientista Burrhus Frederic Skinner. Para fins de observação e análise, ele enjaulou pombos e os recompensava quando pressionavam uma alavanca. A recompensa era aleatória, e isso fazia com que os pombos batessem na alavanca com frequência, sem saber quando iriam ganhar a recompensa e esperando ganhá-la todas as vezes.

Outra cientista, Natasha Dow Schull, identificou alguns dos recursos (hoje popularizados como “gatilhos”) que os cassinos físicos usam para chamar a atenção dos jogadores e mantê-los presos. Veja alguns dos principais:

Especificações de tela: telas com padrões de cores suaves e uma inclinação de 38 graus garantem que você não machuque seus olhos e ajudam a preservar a energia.

Som e música: a maioria dos sons em uma máquina caça-níqueis é uma doce música para os ouvidos. Há uma ciência nisso, da qual a maioria de nós não está ciente: os sons são gerados na nota dó, que tem um “som” agradável.

Localização e configuração: a localização e a configuração de uma máquina caça-níqueis são projetadas para garantir a privacidade e dar a você uma chance de jogar algumas sessões bem longas.

O botão: o botão dá a você uma sensação de controle, de executar uma tarefa por conta própria, assim como uma alavanca. Quando você marca uma vitória, você se sente validado e, quando não ganha, sente a necessidade de marcar uma na próxima rodada.

Incertezas da aposta: quase erros são um grande fator para fazer com que você faça a próxima aposta. Eles dão a você a sensação de ter perdido por pouco e, portanto, a necessidade de corrigir isso na próxima vez.

Apostas baixas: o primeiro pensamento quando você vê um caça-níqueis é que você pode se divertir, porque é barato!

Para além de todas as curiosidades psicológicas envolvidas no ato de jogar, uma coisa é fato: todos adoram vencer! E também por isso caça-níqueis são tão divertidos e têm se popularizado tanto no mundo dos jogos de cassinos online.

