Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Yeysk, cidade onde a aeronave caiu, é vizinha a Mariupol, cidade ucraniana devastada por ataques russos e atualmente ocupada pelas forças de Moscou Foto: Reprodução/Twitter Yeysk, cidade onde a aeronave caiu, é vizinha a Mariupol, cidade ucraniana devastada por ataques russos e atualmente ocupada pelas forças de Moscou. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um caça militar SU-34 russo caiu sobre um prédio residencial em Yeysk, no sul da Rússia, durante um treinamento nesta segunda-feira (17), segundo autoridades do Ministério da Defesa. A queda do avião — um caça supersônico de médio alcance — causou uma grande explosão que se expandiu por um raio de cerca de 2.000 metros quadrados. Segundo a imprensa local, seis pessoas morreram e seis estão desaparecidas.

Área residencial

“No local da queda do Sukhoi 34 no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião pegou fogo”, informou o Ministério russo da Defesa. A cidade onde a aeronave caiu é um balneário no extremo sul da Rússia, às margens do Mar de Azov, e costuma receber muitos turistas. Yeysk fica em frente a Mariupol, a cidade ucraniana devastada por ataques russos e atualmente ocupada pelas forças de Moscou.

A polícia informou que abriu uma investigação para apurar as causas da queda. As informações preliminares da polícia indicam que o avião fazia uma manobra durante um voo de treinamento quando o motor pegou fogo.

Imagens pelas redes sociais dão conta de que o piloto se ejetou antes da queda e conseguiu abrir o paraquedas.

