Rio Grande do Sul Cachoeirinha, na Região Metropolitana, reduz valor da passagem de ônibus em R$ 0,85

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Redução é nas linhas municipais, operadas pelas empresa Transbus. Foto: Divulgação

Entra em vigor, nesta quarta-feira (9), o novo preço da passagem municipal de ônibus em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O valor da tarifa vai de R$ 4,60 para R$ 3,75, uma redução de R$ 0,85, equivalente a 18,47%. A medida foi possível depois que a Câmara de Vereadores aprovou, na quinta-feira passada, um projeto de lei enviado pelo Executivo. O documento cria o repasse de subsídios públicos à empresa que opera no transporte da cidade, a Transbus. O decreto com o novo valor da passagem foi publicado no final da tarde desta terça-feira (8).

A nova legislação não define um valor fixo para o repasse, pois pode haver variação de acordo com o número de usuários no sistema. Mas há uma estimativa de que o subsídio seja inferior a cerca de R$ 500 mil mensais. A cidade de pouco mais de 130 mil habitantes transporta cerca de 8 mil usuários mensais no transporte municipal, com cerca de 20% deste número sendo isentos, como idosos, por exemplo.

Cachoeirinha é a quarta cidade da Região Metropolitana a baixar o valor da tarifa municipal desde o início do ano passado. Esteio aplicou uma redução em julho, seguida por Viamão em setembro e Gravataí em janeiro deste ano. O modelo é semelhante em todos estes municípios. Com o auxílio de subsídios públicos, a prefeitura “completa” uma meta mensal de arrecadação, conforme estabelecido em contrato.

Conforme o prefeito em exercício, Maurício Medeiros, o principal objetivo da redução da tarifa é aumentar o número de passageiros do transporte coletivo, além de melhorar o serviço para o cidadão. “Com a pandemia, houve uma diminuição do número de usuários dos ônibus na cidade. Queremos, com esse incentivo, priorizar o transporte público coletivo e promover a melhoria da mobilidade das pessoas nos deslocamentos dentro do território municipal de Cachoeirinha”, esclarece Medeiros.

